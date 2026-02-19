Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 19 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Finanças

Derrapagem controlada. Montenegro admite "pequenos défices" na resposta ao mau tempo

19 fev, 2026 - 20:16 • Manuela Pires , Susana Madureira Martins , com Ricardo Vieira

Primeiro-ministro garante contas públicas equilibradas. Por seu lado, o Presidente da República considera que é preciso conciliar o apoio às vítimas dos tempoirais com a "preocupação de não desregular o défice".

A+ / A-
Montenegro admite "pequenos défices" na resposta ao mau tempo
Montenegro admite "pequenos défices" na resposta ao mau tempo. Jornalista Manuela Pires

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admite a possibilidade de "pequenos défices" na sequência da resposta aos estragos do mau tempo, mas garante que as contas públicas vão continuar equilibradas.

Durante o debate quinzenal no Parlamento, Luís Montenegro manifestou confiança de que será possível, simultaneamente, investir na recuperação das zonas atingidas pelas tempestadas e manter finanças públicas saudáveis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Eu estou convencido que podemos ter este plano e compaginar isto com finanças públicas equilibradas. E se algum dia significar pequenos défices, serão ainda assim finanças públicas equilibradas à luz daquilo que são as nossas responsabilidades em relação à Europa e aos nossos parceiros."

O primeiro-ministro argumenta que, nos últimos dois anos, Portugal criou “resiliência económica e financeira para poder agora garantir que o Estado está em condições de adotar apoios extraordinários, de um volume de investimento que não estava inicialmente previsto”.

Luís Montenegro assegura que Portugal está em condições de “pugnar por finanças públicas equilibradas”, apesar dos gastos com a recuperação das tempestades das últimas semanas.

Montenegro rejeita críticas sobre resposta à catástrofe e Orçamento Retificativo, para já

Parlamento

Montenegro rejeita críticas sobre resposta à catástrofe e Orçamento Retificativo, para já

Primeiro-ministro anunciou que linhas gerais do PT(...)

O chefe do Governo disse que, para já, não é necessário um Orçamento Retificativo, depois de o líder do PS, José Luís Carneiro, ter manifestado disponibilidade para votar a favor.

Durante o debate no Parlamento, o primeiro-ministro anunciou que o montante global de apoios do Estado para responder às consequências do mau tempo já ascendem a 3,5 mil milhões de euros, defendendo que existiram respostas excecionais a "um desafio excecional”.

Montenegro também revelou que o Conselho de Ministros vai aprovar na sexta-feira as linhas do programa "Portugal Recuperação, Transformação e Resiliência" (PTRR), para o qual quer a colaboração dos restantes partidos e do atual e futuro Presidente da República.

Autarca de Leiria pede "mais controlo" para empresas como a E-Redes: "Parecem intocáveis"

HORA DA VERDADE

Autarca de Leiria pede "mais controlo" para empresas como a E-Redes: "Parecem intocáveis"

Gonçalo Lopes pede reformulação da Proteção Civil (...)

O PTRR vai ter um “fundo que possa estar disponível para acorrer a situações de calamidade”, indicou.

À chegada a Madrid, o Presidente da República disse esta quinta-feira que é preciso conciliar os apoios às vítimas do mau tempo com um défice sob controlo.

"Eu acho que, como tem sido dito e bem, pelo Governo e pelos partidos, há que compatibilizar aquilo que são as necessidades que decorrem para as famílias, para as autarquias, para as empresas de todos os setores, com a preocupação de não desregular o défice, que é uma conquista nacional", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 19 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)