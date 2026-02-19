Derrapagem controlada. Montenegro admite "pequenos défices" na resposta ao mau tempo

19 fev, 2026 - 20:16 • Manuela Pires , Susana Madureira Martins , com Ricardo Vieira
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admite a possibilidade de "pequenos défices" na sequência da resposta aos estragos do mau tempo, mas garante que as contas públicas vão continuar equilibradas.
Durante o debate quinzenal no Parlamento, Luís Montenegro manifestou confiança de que será possível, simultaneamente, investir na recuperação das zonas atingidas pelas tempestadas e manter finanças públicas saudáveis.
"Eu estou convencido que podemos ter este plano e compaginar isto com finanças públicas equilibradas. E se algum dia significar pequenos défices, serão ainda assim finanças públicas equilibradas à luz daquilo que são as nossas responsabilidades em relação à Europa e aos nossos parceiros."
O primeiro-ministro argumenta que, nos últimos dois anos, Portugal criou “resiliência económica e financeira para poder agora garantir que o Estado está em condições de adotar apoios extraordinários, de um volume de investimento que não estava inicialmente previsto”.
Luís Montenegro assegura que Portugal está em condições de “pugnar por finanças públicas equilibradas”, apesar dos gastos com a recuperação das tempestades das últimas semanas.
O chefe do Governo disse que, para já, não é necessário um Orçamento Retificativo, depois de o líder do PS, José Luís Carneiro, ter manifestado disponibilidade para votar a favor.
Durante o debate no Parlamento, o primeiro-ministro anunciou que o montante global de apoios do Estado para responder às consequências do mau tempo já ascendem a 3,5 mil milhões de euros, defendendo que existiram respostas excecionais a "um desafio excecional”.
Montenegro também revelou que o Conselho de Ministros vai aprovar na sexta-feira as linhas do programa "Portugal Recuperação, Transformação e Resiliência" (PTRR), para o qual quer a colaboração dos restantes partidos e do atual e futuro Presidente da República.
O PTRR vai ter um “fundo que possa estar disponível para acorrer a situações de calamidade”, indicou.
À chegada a Madrid, o Presidente da República disse esta quinta-feira que é preciso conciliar os apoios às vítimas do mau tempo com um défice sob controlo.
"Eu acho que, como tem sido dito e bem, pelo Governo e pelos partidos, há que compatibilizar aquilo que são as necessidades que decorrem para as famílias, para as autarquias, para as empresas de todos os setores, com a preocupação de não desregular o défice, que é uma conquista nacional", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.