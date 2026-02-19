Derrapagem controlada. Montenegro admite "pequenos défices" na resposta ao mau tempo

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admite a possibilidade de "pequenos défices" na sequência da resposta aos estragos do mau tempo, mas garante que as contas públicas vão continuar equilibradas. Durante o debate quinzenal no Parlamento, Luís Montenegro manifestou confiança de que será possível, simultaneamente, investir na recuperação das zonas atingidas pelas tempestadas e manter finanças públicas saudáveis.

"Eu estou convencido que podemos ter este plano e compaginar isto com finanças públicas equilibradas. E se algum dia significar pequenos défices, serão ainda assim finanças públicas equilibradas à luz daquilo que são as nossas responsabilidades em relação à Europa e aos nossos parceiros." O primeiro-ministro argumenta que, nos últimos dois anos, Portugal criou “resiliência económica e financeira para poder agora garantir que o Estado está em condições de adotar apoios extraordinários, de um volume de investimento que não estava inicialmente previsto”. Luís Montenegro assegura que Portugal está em condições de “pugnar por finanças públicas equilibradas”, apesar dos gastos com a recuperação das tempestades das últimas semanas.

O chefe do Governo disse que, para já, não é necessário um Orçamento Retificativo, depois de o líder do PS, José Luís Carneiro, ter manifestado disponibilidade para votar a favor. Durante o debate no Parlamento, o primeiro-ministro anunciou que o montante global de apoios do Estado para responder às consequências do mau tempo já ascendem a 3,5 mil milhões de euros, defendendo que existiram respostas excecionais a "um desafio excecional”.

Montenegro também revelou que o Conselho de Ministros vai aprovar na sexta-feira as linhas do programa "Portugal Recuperação, Transformação e Resiliência" (PTRR), para o qual quer a colaboração dos restantes partidos e do atual e futuro Presidente da República.