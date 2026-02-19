Governo aprova linhas gerais do PTRR na sexta-feira

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que o Conselho de Ministros vai aprovar na sexta-feira as linhas do programa "Portugal Recuperação, Transformação e Resiliência" (PTRR), para o qual quer a colaboração dos restantes partidos e do atual e futuro Presidente da República.

"Estamos todos convocados e este desafio coletivo representa uma responsabilidade partilhada e coincide, de resto, com uma nova fase do ciclo político, com um horizonte de três anos e meio sem eleições nacionais e com um novo Presidente da República empossado", afirmou Luís Montenegro no debate quinzenal no parlamento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No final da sua intervenção inicial, Montenegro defendeu que, além da resposta às situações de emergências ao mau tempo que causou 18 mortes em Portugal desde final de janeiro, será necessária "uma recuperação longa, exigente, que não deve significar mera reparação".

"Para concretizar este desígnio, o Conselho de Ministros aprovará amanhã as linhas gerais do Portugal PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência", anunciou, referindo-se a um programa a que já tinha aludido na semana passada, então sem detalhar.

Hoje, perante os deputados, Montenegro explicou que este programa assentará em três pilares: o primeiro, da recuperação quer das populações, quer das empresas afetadas.

Em segundo lugar, o pilar da resiliência "para preparar Portugal para a ocorrência futura de fenómenos extremos, centrada nas infraestruturas e na capacidade de planeamento, prevenção e adaptação".