Montenegro promete novo ministro da Administração Interna na próxima semana

O novo ministro da Administração Interna vai ser conhecido na próxima semana, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no arranque do debate quinzenal, no Parlamento.

Montenegro vai propor ao Presidente da República um nome para substituir Maria Lúcia Amaral, que apresentou a demissão na sequências das tempestades das últimas semanas.

“A senhora ministra da Administração Interna apresentou a sua demissão, eu próprio fiz questão de assumir essa responsabilidade e essas competências e, na próxima semana, o Governo terá a sua recomposição completamente estabelecida com uma proposta que farei ao senhor Presidente da República de nomeação de um novo titular do Ministério da Administração Interna”, declarou o primeiro-ministro.



Luís Montenegro deixa entender que esta poderá ser a única mexida no Governo.

O primeiro-ministro respondia ao líder do Chega, André Ventura, que deixou duras críticas à resposta do executivo ao temporal e chegou mesmo responsabilizar o Governo pela morte de pessoas que caíram a reparar telhados após o mau tempo.

Luís Montenegro defendeu que "nunca se respondeu com esta rapidez perante uma catástrofe". Anunciou que o montante global de apoios do Estado para responder às consequências do mau tempo já ascendem a 3,5 mil milhões de euros, defendendo que existiram respostas excecionais a "um desafio excecional”.