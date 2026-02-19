Nuno Melo acusa Ventura de desrespeitar militares e "faltar à verdade sem pudor"

O ministro da Defesa e presidente do CDS-PP, Nuno Melo, acusou esta quinta-feira o líder do Chega de ter desrespeitado os militares das Forças Armadas durante o debate quinzenal no parlamento e de ter faltado à verdade "sem qualquer pudor".

Numa publicação nas suas redes sociais, Nuno Melo defendeu que André Ventura "apoucou as Forças Armadas, o seu empenho e a sua mobilização", no conjunto de perguntas que dirigiu ao primeiro-ministro sobre a resposta dos militares após as tempestades que assolaram o país nas últimas semanas.

"De forma deplorável desprezou o esforço dos milhares de militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea que há 22 dias estão no terreno a ajudar as populações necessitadas distribuindo bens essenciais, entregando geradores, removendo escombros e desobstruindo vias, recuperando de casas, assegurando comunicações de emergência, alojamento e alimentação, o apoio e o socorro a pessoas isoladas e um permanente acompanhamento de proximidade", criticou Melo.

O governante considerou que Ventura "mostrou ignorância total em relação aos mecanismos básicos da Proteção Civil e leviandade no propósito político", tendo comprovado que está "disponível para tudo na ligeireza com que se move no debate público, mesmo que isso implique lesar a imagem das instituições mais respeitadas e faltar à verdade sem qualquer pudor".

"Os portugueses terão ocasião de lhe explicar que a política é muito mais do que um permanente exercício de ligeireza, ódio e venda de banha de cobra", lê-se no final do texto.