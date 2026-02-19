Ouvir
PS disponível para Orçamento Retificativo, Montenegro diz que ainda não é preciso

19 fev, 2026 - 17:28 • Ricardo Vieira

Primeiro-ministro anunciou que o montante global de apoios do Estado para responder às consequências do mau tempo já ascendem a 3,5 mil milhões de euros.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, garantiu esta quinta-feira que, se for necessário, vai aprovar um Orçamento Retificativo para acudir aos estragos do mau tempo.

A disponibilidade do líder socialista foi manifestada durante o debate quinzenal, no Parlamento, com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“O PS colocar-se-á do lado das soluções", começou por garantir José Luís Carneiro.

O Partido Socialista, assegurou, "está disponível para aprovar um Orçamento Retificativo com a condição de que em cada mês o Governo traga ao Parlamento a execução desse Orçamento Retificativo", declarou o secretário-geral do PS.

O primeiro-ministro agradeceu a disponibilidade do PS, mas considerou que, até agora, não é necessário um Orçamento Retificativo.

Luís Montenegro anunciou que o montante global de apoios do Estado para responder às consequências do mau tempo já ascendem a 3,5 mil milhões de euros, defendendo que existiram respostas excecionais a "um desafio excecional”.

Na sua intervenção inicial no debate quinzenal, afirmou que Portugal foi atingido por “uma sucessão de eventos meteorológicos extremos e sem precedente”, que provocaram “um grau de destruição ímpar”, reiterando o pesar às famílias das vítimas e a todos os afetados.

O primeiro-ministro defendeu que o Governo respondeu a “um desafio excecional com medidas excecionais”, recordando a realização de três Conselhos de Ministros em oito dias para aprovar medidas urgentes.

