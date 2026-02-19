Rui Moreira é o novo embaixador de Portugal na OCDE

19 fev, 2026 - 18:50 • Ricardo Vieira e Anabela Góis
O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Moreira vai ser o novo embaixador de Portugal na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).
A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Diário de Notícias e confirmada à Renascença por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Rui Moreira, de 69 anos, vai substituir Manuel Lobo Antunes, que abandona o cargo por limite de idade.
Foi eleito presidente da Câmara do Porto, como independente, pela primeira vez em outubro de 2013, funções que desempenhou até novembro do ano passado.
Nas recentes eleições presidenciais, Rui Moreira foi mandatário nacional de Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD e que não passou à segunda volta.