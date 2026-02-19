Vereador do Chega em Lisboa condenado por injúrias à ex-mulher

19 fev, 2026 - 11:05 • Diogo Camilo
O candidato à Câmara Municipal e vereador em Lisboa do Chega, Bruno Mascarenhas, foi condenado por injúrias à ex-mulher e enfrentou uma acusação de violência doméstica sobre o filho, mas o caso acabou arquivado por falta de provas.
Segundo a revista Sábado, que consultou a sentença, os factos aconteceram no ano de 2013, numa altura em que era deputado municipal eleito pelo CDS. Em mensagens e emails, após o divórcio, Bruno Mascarenhas usou expressões como "prostituta profissional", "chulazeca ordinária" e "sopeirita" para descrever a ex-companheira.
Para o juiz do caso, o agora vereador ultrapassou o "limite do razoável", condenando-o a pagar 900 euros de multa e 1.000 euros de indemnização à ex-mulher.
Bruno Mascarenhas voltou a tribunal quatro anos depois do processo-crime por injúrias, acusado de violência doméstica sobre o filho em 2019. O então deputado municipal negou as acusações, mas acabou mesmo formalmente acusado pelo Ministério Público por um crime de violência doméstica.
Na fase de instrução, o Ministério Público considerou não existirem “indícios suficientes da prática pelo arguido do crime que lhe foi imputado”.
Questionado sobre o assunto pela Sábado, o vereador indicou que o caso aconteceu “há 13 anos” e “deveu-se a uma troca de SMS entre mim e a mãe do meu filho, após o fim do relacionamento”.