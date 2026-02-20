​Ataque dos EUA ao Irão? Portugal “acompanha com proximidade” uso da Base das Lajes

Marcelo Rebelo de Sousa evita especulações sobre a utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos para um eventual ataque ao Irão e diz que o Governo “acompanha com proximidade”.



Falando com os jornalistas em Madrid, onde terminou a visita oficial a Espanha e ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros, o Presidente da República diz que foi informado pelo Governo sobre a possibilidade de a base militar dos Açores ser usada ao abrigo do acordo que existe com a administração Trump.

“O senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros informou-me, há umas semanas, da possibilidade de vir a existir uma utilização da Base das Lajes nos termos do acordo existente entre Portugal e os Estados Unidos da América”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

“Agora, não vale a pena fazer especulações sobre uma matéria que o senhor ministro já explicou que acompanha com proximidade e conhecimento de causa. Não há aqui surpresas. O Estado português acompanha aquilo que se passa na execução de um acordo que existe há muitos anos com os Estados Unidos da América”, sublinhou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava esta sexta-feira à tarde na embaixada portuguesa em Madrid, onde manteve um encontro com portugueses e espanhóis, incluindo o ex-secretário-geral da NATO Javier Solana.

Ministro da Defesa não fala sobre as Lajes

O ministro da Defesa, Nuno Melo, recusou esta sexta-feira pronunciar-se sobre os recentes movimentos de aeronaves dos EUA na Base das Lajes, na Terceira, Açores, justificando que não é uma área da sua tutela.

“Eu acho que é hoje claro que existe um protocolo entre Portugal e os Estados Unidos da América para a utilização da Base das Lajes e a Defesa Nacional não tem que autorizar a utilização da Base das Lajes, embora entregue à Força Aérea, porque essa utilização não tem a ver com os Estados Unidos, mas resulta desse protocolo”, disse Nuno Melo.

O ministro falava aos jornalistas após questionado sobre um maior movimento de aeronaves militares dos norte-americanos na Base das Lajes, na ilha Terceira, num contexto em que crescem as tensões entre os EUA e o Irão.

À margem da assinatura do contrato para a venda de quatro navios da Marinha Portuguesa à República Dominicana, o governante, que também é líder do CDS-PP, insistiu que as informações sobre a utilização da Base das Lajes não são da responsabilidade da Defesa Nacional, estando entregues a outra área de tutela, numa alusão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“E eu tenho esta coisa de não gostar de falar de outras áreas de tutela. Também não gosto muito quando, noutros tempos, outras áreas de tutela falavam da Defesa Nacional porque eu acho que quem tem que falar da Defesa Nacional é o ministro da Defesa Nacional”, afirmou.