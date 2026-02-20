Felipe VI despede-se do “queridíssimo amigo” Marcelo e confirma presença na posse de Seguro

“Queridíssimo amigo”. Foi desta maneira que o Rei de Espanha, Felipe VI, se despediu do Presidente da República de Portugal no discurso solene no Palácio Real, em Madrid, que deu arranque à última visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa ao estrangeiro. Numa intervenção emocionada, o Rei espanhol atestou a “profunda amizade pessoal” pelo chefe de Estado cessante.

Na intervenção que antecedeu o almoço com a comitiva portuguesa, que incluiu, para além de Marcelo, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o Rei espanhol confirmou que estará presente na tomada de posse do Presidente eleito, António José Seguro, marcada para 9 de março.

Uma confirmação que surge após os esforços de Marcelo Rebelo de Sousa para que Felipe VI estivesse presente em Lisboa e de que a Renascença deu conta. “Daremos as boas-vindas ao seu sucessor, o Presidente eleito António José Seguro, com quem continuaremos a trabalhar em prol desta magnífica era da nossa relação de fraternidade e vizinhança ibérica”, garantiu o Rei de Espanha perante a comitiva portuguesa.

Em relação ao Presidente cessante, Felipe VI garantiu que esta visita oficial, a última das últimas, “não se tratará de uma despedida, mas sim do início do início de uma nova etapa, também de profunda e respeitosa amizade pessoal”. A Marcelo, o Rei de Espanha desejou “um futuro feliz, com saúde e pleno de serenidade”.

“Sois um amigo de Espanha e dos espanhóis e, nessa qualidade – a de um queridíssimo amigo- recebemo-lo hoje e sempre”, garantiu Felipe VI, atestando que Marcelo colocou “energia, inteligência e sabedoria” nas relações entre os dois países.

À chegada de Marcelo ao Palácio Real de Madrid, Felipe VI quebrou mesmo o protocolo dando um abraço ao Presidente português cessante, antes de dar início à revista às tropas no enorme páteo exterior, onde se ouviram os dois hinos nacionais, de Portugal e Espanha, num dia de sol sem nuvens, quase de encomenda para a receção ao ar livre.

Felipe VI salientou ainda que estes têm sido “dias nada fáceis” para os dois países por conta da depressão Kristin que assolou os dois países nas últimas semanas, com o Rei a revelar o seu “imenso pesar pelos que perderam a vida no nosso país irmão”, lembrando ainda o combate conjunto “por ocasião dos incêndios que assolaram as regiões fronteiriças” no verão passado.

“Houve momentos em que Portugal e Espanha viraram as costas, como o fizeram tantos países europeus, num tempo histórico em que era moeda corrente afirmar os interesses próprios contra os do país vizinho. Aprendemos as lições da história e compreendemos que a nossa interdependência é um ativo enorme do qual não podemos prescindir”, disse ainda Filipe VI

Um discurso onde o Rei espanhol falou ainda sobre o “momento existencial” da Europa, aconselhando a “aprender a conciliar um reforço da nossa autonomia estratégica com a preservação da Europa do bem-estar, a coesão social, os serviços básicos, a cultura”.

A intervenção terminou com um brinde de Felipe VI “a tudo” o que une os dois países: Portugal, Espanha, a Europa e “o futuro”, numa sessão que, afinal, contou com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz, que cancelou a agenda pública que tinha para estar presente na receção a Marcelo.