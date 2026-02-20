Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Governo cria regime excecional para acelerar reconstrução após tempestade Kristin

20 fev, 2026 - 14:32 • Olímpia Mairos , com Vítor Mesquita

Diploma com duração de um ano aplica-se apenas aos municípios em situação de calamidade e acelera a reconstrução, ao mesmo tempo que agrava em 25% as penas para falsas declarações e falsificação de documentos.

A+ / A-

O Governo apresentou esta sexta-feira no Parlamento um regime excecional para simplificar os procedimentos administrativos associados à reconstrução nos concelhos afetados pela tempestade Kristin, aplicável apenas aos municípios onde foi declarada a situação de calamidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A proposta, com duração limitada a um ano, pretende permitir uma atuação mais rápida do Estado na reposição de infraestruturas e serviços essenciais, ao mesmo tempo que agrava as sanções para quem tentar tirar partido da situação.

De acordo com o diploma, as molduras contraordenacionais e as penas por falsificação de documentos e falsas declarações são agravadas em 25%, sempre que estejam relacionadas com processos de reconstrução.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, sublinha que o objetivo é conjugar celeridade com rigor.

“O Estado atua de forma mais rápida e mais efetiva, mas assume também a responsabilidade de sancionar com maior severidade quem tentar abusar da situação”, explica.

Mau tempo: Prejuízos da tempestades podem chegar aos seis mil milhões de euros

Mau tempo: Prejuízos da tempestades podem chegar aos seis mil milhões de euros

“Se 2,5 mil milhões de euros resolverem o problema(...)

Entre as medidas previstas está a dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas em determinados procedimentos, uma opção que, segundo o Governo, permitirá acelerar obras urgentes. Em contrapartida, o executivo reforça o quadro sancionatório para comportamentos ilícitos.

A proposta prevê ainda expropriações urgentíssimas, sempre que estejam em causa infraestruturas indispensáveis à proteção de pessoas e bens. Uma possibilidade que, garante o ministro, será acompanhada do respeito pelos direitos dos proprietários:

“Estas expropriações só avançam quando absolutamente necessárias, garantindo sempre a justa indemnização”, garante.

O regime excecional inclui também simplificação de pareceres em matéria de património cultural, dispensa de títulos de ocupação do domínio público e a criação de um regime mais célere para obras em leitos e margens de cursos de água.

Outro dos eixos do diploma passa por uma intervenção ativa na gestão florestal, permitindo a remoção de material lenhoso com risco acrescido de incêndio, numa lógica de prevenção e segurança.

A iniciativa, debatida esta sexta-feira em plenário, recolheu o apoio da generalidade das bancadas parlamentares, contando apenas com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. O diploma segue agora para discussão na especialidade, na comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação.

O grupo parlamentar do Livre e a deputada única do PAN fizeram saber que irão apresentar declarações de voto por escrito.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 20 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)