Governo quer aprovar em abril plano de recuperação dos estragos

O primeiro-ministro Luis Montenegro quer ver aprovada a versão final do programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR) em abril.

O anúncio foi feito esta sexta-feira à tarde, depois da reunião do Conselho de Ministros, durante a qual foi aprovada a generalidade do programa.

Montenegro revelou ainda que "o envelope financeiro só será definido após o período de auscultação nacional" que vai acontecer a partir de agora e que vai incluir o atual Presidente da República, mas também o Presidente eleito António José Seguro. Serão ouvidos ainda os partidos com assento parlamentar, no dia 24, bem como académicos e sociedade civil, entre outros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Luis Montenegro explicou que o PTRR assenta em três pilares - Recuperação, Resiliência e Transformação - e que este é um programa "que tem um desiginio nacional e que convoca todos".



O primeiro-ministro assegura ainda que o objetivo é "reconstruir melhor" para que Portugal fique melhor preparado para situações futuras.

Montenegro disse ainda que estão "a trabalhar na possibilidade de reprogramar" o PRR.

Futuro MAI? Leitão Amaro não será

Questionado pelos jornalistas sobre se o atual ministro da Presidência Leitão Amaro poderá vir a ser designado ministro da Administração Interna, Montenegro afirmou que a presença de Leitão Amaro deve-se às funções que ocupa e que, na próxima semana, manterá as mesmas funções.

Maria Lúcia Amaral deixou o cargo de ministra da Administração Interna durante os dias de tempestade. Montenegro assumiu provisoriamente a pasta, mas espera-se que na próxima semana seja indicado novo ministro.

[noticia atualizada às 16h33]

