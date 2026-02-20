Governo quer aprovar PTRR em abril, mas ainda não sabe quanto vai custar

O primeiro-ministro Luis Montenegro quer ver aprovada a versão final do programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR) em abril.

O anúncio foi feito esta sexta-feira à tarde, depois da reunião do Conselho de Ministros, durante a qual foi aprovada a generalidade do programa.

Montenegro revelou ainda que "o envelope financeiro só será definido após o período de auscultação nacional" que vai acontecer a partir de agora e que vai incluir o atual Presidente da República, mas também o Presidente eleito António José Seguro. Serão ouvidos ainda os partidos com assento parlamentar, no dia 24, bem como académicos e sociedade civil, entre outros.

Luis Montenegro explicou que o PTRR assenta em três pilares - Recuperação, Resiliência e Transformação - e que este é um programa "que tem um desiginio nacional e que convoca todos".



O primeiro-ministro assegura ainda que o objetivo é "reconstruir melhor" para que Portugal fique melhor preparado para situações futuras. O plano prevê três fases, uma a curto prazo, até 2029, fim da atual legislatura, e outras a médio e longo prazo, até 2034.

Montenegro disse ainda que estão "a trabalhar na possibilidade de reprogramar" o PRR e assegura que as fontes de financiamento do PTRR serão variadas - programas europeus, Orçamento do Estado e até recorrendo à dívida pública, mas sem colocar em risco o equilíbrio das contas públicas.

O primeiro-ministro disse ainda que "esta será uma jornada de transformação que será longa, mas que já começou", acrescentando que o PTRR "não se confunde com a agenda transformadora do Governo".

O Governo quer ainda uma fiscalização legal e financeira do PTRR que será feita por uma equipa destacada da Inspeção-Geral de Finanças e sugere a criação de uma Comissão Eventual no Parlamento para garantir um "acompanhamento político efetivo".

Futuro MAI? Leitão Amaro não será

Questionado pelos jornalistas sobre se o atual ministro da Presidência Leitão Amaro poderá vir a ser designado ministro da Administração Interna, Montenegro afirmou que a presença de Leitão Amaro deve-se às funções que ocupa e que, na próxima semana, manterá as mesmas funções.

Maria Lúcia Amaral deixou o cargo de ministra da Administração Interna durante os dias de tempestade. Montenegro assumiu provisoriamente a pasta, mas espera-se que na próxima semana seja indicado novo ministro.

