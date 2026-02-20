Governo reúne-se na quarta-feira com partidos com assento parlamentar sobre PTRR

O Governo vai reunir-se na próxima quarta-feira com todos os partidos políticos com assento parlamentar para discutir o programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR) português, cujas linhas gerais vão ser aprovadas na sexta-feira em Conselho de Ministros. As reuniões vão realizar-se na residência oficial do primeiro-ministro e vão começar às 10h00, com o JPP, e prosseguem ao longo do dia com os partidos por ordem crescente de representatividade na Assembleia da República, estando a última marcada para as 17h00, com o Chega, disse à Lusa fonte do gabinete de Luís Montenegro. Do lado do Governo, participarão nas reuniões o primeiro-ministro, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este programa foi anunciado na semana passada por Luís Montenegro, na sequência das consequências das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram 18 mortes em Portugal e provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados. No debate quinzenal na Assembleia da República desta quinta-feira, o chefe do Governo justificou a necessidade deste instrumento dizendo que as tempestades tiveram "impactos mais alargados um pouco por todo o país" e que impõem uma "recuperação longa, exigente, que não deve significar mera reparação".

Por isso, adiantou, o Conselho de Ministros aprovará na sexta-feira as linhas gerais do PTRR, que assentará em três pilares: o primeiro, de recuperação, centrado nas populações e empresas afetadas; o segundo, de resiliência, para "preparar Portugal para a ocorrência futura de fenómenos extremos centrada nas infraestruturas e na capacidade de planeamento, prevenção e adaptação, incluindo nos planos hídrico, florestal, sísmico, energético, comunicacional e de cibersegurança". Este segundo pilar irá ainda abranger, segundo Montenegro, a reforma do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), da Proteção Civil e da segurança das infraestruturas críticas. Finalmente, o terceiro pilar, de transformação, "para proceder à integração do processo reformista que está em curso no país nestes objetivos de resiliência e recuperação". No debate, o primeiro-ministro adiantou que o Governo pretendia alargar a discussão sobre este programa, já a partir da próxima semana, aos partidos, bem como ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao Presidente da República eleito, António José Seguro, tal como aos parceiros sociais, aos governos regionais e autárquicos e à "academia e sociedade em geral".