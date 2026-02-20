Marcelo anuncia Espanha como primeiro destino de Seguro. “Virá certamente”

António José Seguro ainda não tomou posse, mas acaba por ver a sua própria agenda condicionada pelo Presidente da República cessante. Marcelo Rebelo de Sousa discursou esta sexta-feira no almoço no Palácio Real de Madrid e anunciou que o Presidente eleito “virá certamente” a Espanha “em primeiro lugar para reafirmar a nossa fraternidade”.

Seguro, que só toma posse a 9 de março, ainda não se pronunciou sobre qual será a sua primeira visita oficial ao estrangeiro, mas Marcelo acabou por tratar disso na intervenção que fez perante os Reis de Espanha e as comitivas de ambos os países.

Naquela que é a sua última visita oficial a um país estrangeiro, Marcelo garantiu à contraparte espanhola que os Reis “serão recebidos sempre em Portugal com o maior apreço e carinho a começar no meu sucessor, o Presidente António José Seguro, que aguarda a presença de sua Majestade”, referindo-se a Felipe VI que anunciou no mesmo almoço que estará presente na tomada de posse de Seguro.

Marcelo discursou depois do Rei de Espanha e fez questão de referir que, em Portugal, Felipe VI e a Rainha Letícia “gozam de um carinho e popularidade - que são a minha inveja - que não tem paralelo com qualquer outro estadista europeu”, referindo ainda que Portugal vê em ambos “duas figuras de Estado que são o exemplo de unir e servir bem o vosso povo”.

“Espanha foi e permanece para Portugal um caso único de afetos, cumplicidades, memórias e partilhas”, disse ainda Marcelo, que salientou a proximidade entre os dois países: “Somos família”.

A visita oficial decorre semanas depois das tempestades que afetaram os Portugal e Espanha e a catástrofe não ficou de fora do discurso do Presidente da República, que durante o almoço ficou sentado ao lado da Rainha Letícia.

“Chuvas incessantes causaram destruição com prejuízos incalculáveis para famílias e empresas”, começou por dizer Marcelo, referindo que “nestes momentos de crise confortam-nos o apoio dos nossos aliados e vizinhos fraternais”. O Presidente agradeceu o apoio de Espanha por ter disponibilizado ajuda.

Com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz, presente no Palácio Real, ao contrário do que era esperado, Marcelo referiu ainda a relação “intensa” e “próxima” entre os dois países que partilharam “os mesmos períodos de luzes e sombras”, com o chefe de Estado português a recordar: “Fomos invadidos pelos mesmos povos ao mesmo tempo, sofremos a Inquisição e a ditadura ao mesmo tempo, produzimos génios ao mesmo tempo e aderimos ao projeto europeu ao mesmo tempo”.

Ao seu estilo, Marcelo referiu que se diz em Portugal que "o futuro pertence a Deus, mas pertence-nos também a nós e temos que trabalhar em conjunto”, pediu. Antes de brindar, sorridente, o chefe de Estado referiu a “indelével gratidão” pelo modo como sempre diz ter sido acolhido pelos Reis de Espanha, recordando as “mais de 25 vezes” que nos últimos 10 anos se encontrou com o casal real.