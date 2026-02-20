Marcelo elogia plano “prudente” do Governo, mas pede “transparência” no PTRR

Cerca de uma hora depois de terminar a conferência de imprensa do primeiro-ministro, após o Conselho de Ministros, que aprovou as linhas gerais do programa de ajudas às zonas afetadas pelos temporais (PTRR), o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou Luís Montenegro. “É prudente a posição tomada pelo Governo, que é, em vez de começar pelo telhado, começar pelas bases do edifício”.

Na reta final da visita oficial a Espanha e falando longamente aos jornalistas à margem de uma receção na embaixada portuguesa em Madrid, Marcelo fez mesmo uma comparação com o PRR pós-pandemia, referindo que “estamos numa situação diferente” e que “estamos num período pós fase crítica da calamidade em que se trata de fazer contas à calamidade, quer dizer, fazer contas aos prejuízos”.

Marcelo refere que depois de visitar “vários” locais atingidos pelas tempestades ficou com a “ideia” de que o levantamento demora “algum tempo”. Começar pelo telhado como na pandemia “tem de ser quando tem de se avançar com um orçamento global, porque senão perde-se uma oportunidade”. Mas para o chefe de Estado cessante “aqui não é o caso, aqui vamos levantar os prejuízos, calculá-los, avaliá-los, a nível de cada município”.