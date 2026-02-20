Ouvir
Marcelo elogia plano “prudente” do Governo, mas pede “transparência” no PTRR

20 fev, 2026 - 19:12 • Susana Madureira Martins

Presidente da República encerra visita oficial a Madrid a elogiar PTRR do Governo ainda antes de se saberem os montantes do programa.

Cerca de uma hora depois de terminar a conferência de imprensa do primeiro-ministro, após o Conselho de Ministros, que aprovou as linhas gerais do programa de ajudas às zonas afetadas pelos temporais (PTRR), o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou Luís Montenegro. “É prudente a posição tomada pelo Governo, que é, em vez de começar pelo telhado, começar pelas bases do edifício”.

Na reta final da visita oficial a Espanha e falando longamente aos jornalistas à margem de uma receção na embaixada portuguesa em Madrid, Marcelo fez mesmo uma comparação com o PRR pós-pandemia, referindo que “estamos numa situação diferente” e que “estamos num período pós fase crítica da calamidade em que se trata de fazer contas à calamidade, quer dizer, fazer contas aos prejuízos”.

Marcelo refere que depois de visitar “vários” locais atingidos pelas tempestades ficou com a “ideia” de que o levantamento demora “algum tempo”. Começar pelo telhado como na pandemia “tem de ser quando tem de se avançar com um orçamento global, porque senão perde-se uma oportunidade”. Mas para o chefe de Estado cessante “aqui não é o caso, aqui vamos levantar os prejuízos, calculá-los, avaliá-los, a nível de cada município”.

Governo quer aprovar PTRR em abril, mas ainda não sabe quanto vai custar

Governo quer aprovar PTRR em abril, mas ainda não sabe quanto vai custar

Primeiro-ministro garante que este é um programa "(...)

Revelando que Montenegro lhe ligou para explicar o teor da apresentação do plano a meio da receção no Palácio Real de Madrid, onde almoçou com os Reis de Espanha, o Presidente da República justificou que o primeiro-ministro lhe falará comigo e, “nessa ocasião, é possível não dizer pormenores concretos, porque senão a auscultação pública não faz sentido”.

Marcelo considerou ainda uma “metodologia muito segura e muito certa” a intenção de Montenegro de ouvir o Presidente da República eleito, António José Seguro, os partidos políticos e as entidades ou instituições económicas, sociais e autárquicas, o que faz com que o primeiro-ministro não antecipe “aquilo que vai querer ouvir”.

Questionado se os portugueses vão ter paciência para esperar pelo tempo que irá demorar a execução do novo programa, Marcelo admite que as pessoas “vão querer acompanhar o que se faz” e aconselhou o Governo a ter “a maior transparência possível” e ao longo dos “próximos meses, ao longo deste ano, ir explicando aos portugueses o que é que está a fazer”.

Saiba Mais
Comentários
