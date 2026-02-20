Marcelo elogia plano “prudente” do Governo, mas pede “transparência” no PTRR

20 fev, 2026 - 19:12 • Susana Madureira Martins
Cerca de uma hora depois de terminar a conferência de imprensa do primeiro-ministro, após o Conselho de Ministros, que aprovou as linhas gerais do programa de ajudas às zonas afetadas pelos temporais (PTRR), o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou Luís Montenegro. “É prudente a posição tomada pelo Governo, que é, em vez de começar pelo telhado, começar pelas bases do edifício”.
Na reta final da visita oficial a Espanha e falando longamente aos jornalistas à margem de uma receção na embaixada portuguesa em Madrid, Marcelo fez mesmo uma comparação com o PRR pós-pandemia, referindo que “estamos numa situação diferente” e que “estamos num período pós fase crítica da calamidade em que se trata de fazer contas à calamidade, quer dizer, fazer contas aos prejuízos”.
Marcelo refere que depois de visitar “vários” locais atingidos pelas tempestades ficou com a “ideia” de que o levantamento demora “algum tempo”. Começar pelo telhado como na pandemia “tem de ser quando tem de se avançar com um orçamento global, porque senão perde-se uma oportunidade”. Mas para o chefe de Estado cessante “aqui não é o caso, aqui vamos levantar os prejuízos, calculá-los, avaliá-los, a nível de cada município”.
Mau tempo
Revelando que Montenegro lhe ligou para explicar o teor da apresentação do plano a meio da receção no Palácio Real de Madrid, onde almoçou com os Reis de Espanha, o Presidente da República justificou que o primeiro-ministro lhe falará comigo e, “nessa ocasião, é possível não dizer pormenores concretos, porque senão a auscultação pública não faz sentido”.
Marcelo considerou ainda uma “metodologia muito segura e muito certa” a intenção de Montenegro de ouvir o Presidente da República eleito, António José Seguro, os partidos políticos e as entidades ou instituições económicas, sociais e autárquicas, o que faz com que o primeiro-ministro não antecipe “aquilo que vai querer ouvir”.
Questionado se os portugueses vão ter paciência para esperar pelo tempo que irá demorar a execução do novo programa, Marcelo admite que as pessoas “vão querer acompanhar o que se faz” e aconselhou o Governo a ter “a maior transparência possível” e ao longo dos “próximos meses, ao longo deste ano, ir explicando aos portugueses o que é que está a fazer”.