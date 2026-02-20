Oposição reage ao PTRR. "O Governo devia ter um plano de ação"

A oposição critica a falta de medidas concretas e de ação nas linhas mestras do plano Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), apresentadas esta sexta-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O presidente do Chega acusou o Governo de anunciar um plano de resposta à destruição provocada pelas tempestades, PTRR, sem calendarização e sem medidas concretas, considerando que o primeiro-ministro revelou incompreensão perante o sofrimento das pessoas atingidas.

Estas críticas foram feitas por André Ventura, em conferência de imprensa, na sede do seu partido, depois de o primeiro-ministro ter afirmado que o Governo quer aprovar a versão final do PTRR no início de abril e que o envelope financeiro só será definido após o período de auscultação nacional.

“Neste plano do Governo não há uma medida em concreto. Estamos perante uma falta de calendarização absoluta. Um plano para oito anos num país que acabou de ser devastado há oito dias é uma vergonha”, declarou André Ventura, que aconselhou o executivo de Luís Montenegro a ter a humildade de refazer esse plano, depois de falar com os autarcas, inclusivamente com os que são eleitos pelo PSD.

Em relação ao encontro que terá em breve com o Governo, o presidente do Chega adiantou que irá avançar “com medidas concretas” para minorar os prejuízos das pessoas e empresas atingidas pelas recentes tempestades.

“Hoje, o que tivemos foi um Governo e um primeiro-ministro que atiraram para o ar um conjunto de metas, de programas e de ideias vazias, sem qualquer ligação ao sofrimento que as pessoas tiveram e estão ainda a ter. Portugal passou por uma das piores devastações da sua história, com danos estimados entre cinco e seis milhões de euros”, disse.

“O que assistimos hoje foi um exercício de propaganda incompreensível”, rematou.



PS quer plano de ação

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, rotula o PTRR de plano de intenções, quando na realidade, deveria ser já de ação em prol das vítimas das tempestades que assolaram a região centro.

"Já lhe ouvi chamar hoje vários nomes, mas fundamentalmente é um plano de intenções. O Governo devia ter um plano de ação para responder a muitos municípios que estão ainda fora da declaração de calamidade e que gostariam de estar na declaração de calamidade. Devia estar já com respostas muito concretas para repor infraestruturas fundamentais", afirmou o líder socialista, no Porto.

Em declarações antes da reunião com militantes e simpatizantes socialistas na sede da distrital do Porto do PS, José Luís Carneiro, confirmou o convite do primeiro-ministro para uma reunião, na quarta-feira, e lembrou as "70 propostas que o PS apresentou".

BE concorda com ausência de teto orçamental

O coordenador do Bloco de Esquerda (BE) elogiou o primeiro-ministro por não ter fixado já nenhum teto orçamentar no Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), porque são necessárias propostas concretas, e defendeu o fim das monoculturas.

“O primeiro-ministro não fixou nenhum teto orçamental para este efeito e fez bem, porque é preciso que haja propostas que sejam boas, sólidas, consistentes e, por isso, é preciso que haja uma mobilização de todos os fundos, incluindo dinheiro comunitário, para a reconstrução de um país ou de uma parte importante de um país que ficou totalmente devastada”, defendeu José Manuel Pureza.

Aos jornalistas, à margem de uma visita ao Centro de Apoio Alzheimer de Viseu, o coordenador do BE também elogiou a necessidade de “haver uma partilha de responsabilidades” no programa que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, apresentou.

“Acho isso magnífico, porque é preciso que a maioria do costume, isto é, quem trabalha, não fique com a fatura toda. É preciso que, por exemplo, grandes empresas, concessionárias de autoestradas, de telecomunicações, façam a sua parte e isso é particularmente importante. Bater-nos-emos por isso”, realçou.

José Manuel Pureza concordou igualmente com Luís Montenegro, quando disse que “é preciso reconstruir com resiliência para que o país fique melhor”, mas, para isso, “é preciso ter uma visão estratégica, que este Governo não tem” tido.

O coordenador disse que o BE tem propostas sobre esta matérias, mas escusou-se de as adiantar aos jornalistas, remetendo-as para a reunião que o primeiro-ministro quer fazer.



Livre propõe comissão para eventos extremos

O Livre propôs esta sexta-feira a constituição de uma comissão parlamentar eventual sobre a preparação, acompanhamento e resposta a eventos extremos, após o temporal que atingiu o país.

A intenção já tinha sido anunciada pelo porta-voz do partido Rui Tavares, durante o debate quinzenal, e no documento, entregue esta sexta-feira, a bancada detalha os objetivos desta comissão, caso seja aprovada pelos deputados.

O partido quer que esta comissão avalie “a preparação e prontidão das estruturas do Estado — a nível nacional, regional e local — antes, durante e após a passagem do comboio de depressões de janeiro e fevereiro de 2026”, e analise “o funcionamento dos sistemas de alerta precoce, de comunicação de emergência e de coordenação entre entidades com responsabilidades em matéria de proteção civil”.

Outro dos objetivos propostos pelo Livre é o de “identificar lacunas nos planos de contingência, redundância e de continuidade de serviços essenciais, incluindo energia, água, comunicações, saúde e transportes” bem como avaliar a capacidade de resposta “diferenciada em territórios de baixa densidade populacional, áreas urbanas de alta vulnerabilidade social e áreas rurais”.