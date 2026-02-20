Parlamento aprova regime excecional para acelerar reconstrução após tempestade Kristin

“O Estado atua de forma mais rápida e mais efetiva, mas assume também a responsabilidade de sancionar com maior severidade quem tentar abusar da situação”, explica.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, sublinha que o objetivo é conjugar celeridade com rigor.

De acordo com o diploma, as molduras contraordenacionais e as penas por falsificação de documentos e falsas declarações são agravadas em 25% , sempre que estejam relacionadas com processos de reconstrução.

A proposta, com duração limitada a um ano , pretende permitir uma atuação mais rápida do Estado na reposição de infraestruturas e serviços essenciais, ao mesmo tempo que agrava as sanções para quem tentar tirar partido da situação .

O Parlamento aprovou esta sexta-feira no Parlamento um regime excecional, criado pelo Governo, para simplificar os procedimentos administrativos associados à reconstrução nos concelhos afetados pela tempestade Kristin, aplicável apenas aos municípios onde foi declarada a situação de calamidade .

Entre as medidas previstas está a dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas em determinados procedimentos, uma opção que, segundo o Governo, permitirá acelerar obras urgentes. Em contrapartida, o executivo reforça o quadro sancionatório para comportamentos ilícitos.

A proposta prevê ainda expropriações urgentíssimas, sempre que estejam em causa infraestruturas indispensáveis à proteção de pessoas e bens. Uma possibilidade que, garante o ministro, será acompanhada do respeito pelos direitos dos proprietários:

“Estas expropriações só avançam quando absolutamente necessárias, garantindo sempre a justa indemnização”, garante.

O regime excecional inclui também simplificação de pareceres em matéria de património cultural, dispensa de títulos de ocupação do domínio público e a criação de um regime mais célere para obras em leitos e margens de cursos de água.

Outro dos eixos do diploma passa por uma intervenção ativa na gestão florestal, permitindo a remoção de material lenhoso com risco acrescido de incêndio, numa lógica de prevenção e segurança.

A iniciativa, debatida esta sexta-feira em plenário, recolheu o apoio da generalidade das bancadas parlamentares, contando apenas com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. O diploma segue agora para discussão na especialidade, na comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação.

O grupo parlamentar do Livre e a deputada única do PAN fizeram saber que irão apresentar declarações de voto por escrito.