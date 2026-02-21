Carneiro considera que Luís Neves será "personalidade forte" em "Governo frágil"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, disse este sábado, que Luís Neves, novo ministro da Administração Interna, será "uma personalidade forte" num "Governo frágil", dizendo ter "a melhor das impressões" sobre o ex-Diretor Nacional da PJ. "Tenho a melhor das impressões do doutor Luís Neves. Um excelente profissional a quem quero desejar as maiores felicidades. É uma personalidade forte num Governo, apesar de tudo, frágil. Espero que ele seja bem sucedido no ministério, que é um dos ministérios mais importantes das funções de soberania", disse José Luís Carneiro à entrada de uma reunião do Conselho Estratégico do PS, num hotel do Porto. Questionado sobre as conhecidas posições de Luís Neves quanto à separação dos fenómenos da insegurança e imigração, o também antigo ministro da Administração Interna sublinhou que "pode ser que o senhor ministro da Presidência [António Leitão Amaro] possa aprender qualquer coisa com o senhor doutor Luís Neves".

Segundo o líder do PS, o ex-Diretor Nacional da PJ poderá "demonstrar, primeiro, que não há qualquer relação entre imigração e segurança", sendo essa "a primeira constatação objetiva, factual, que certamente poderá ser agora demonstrada por parte do novo Ministro da Administração Interna". "Em segundo lugar, para ter uma abordagem sobre o Sistema de Segurança Interna que salvaguarde o interesse do Estado. Eu diria que o doutor Luís Neves leva para o Governo uma cultura de serviço do Estado", considerou José Luís Carneiro, desejando que o Governo "seja capaz de acolher e de integrar essa cultura de Estado". O líder socialista pediu ainda que "não se ande para trás no esforço que foi feito de desenvolvimento do Sistema de Segurança Interna, que o Dr. Luís Neves bem conhece", que vem desde "desde os atentados terroristas e que foi depois consolidado com a Lei de Segurança Interna de 2008" e que, segundo Carneiro, "tem dado provas em momentos cruciais da vida do país", como na Jornada Mundial da Juventude de 2023. "Aquilo que eu desejo é que essa experiência política - política no sentido do Estado - essa experiência profissional - é um excelente profissional - que possa agora contribuir para um Governo com outro sentido de Estado que não tem tido, infelizmente, ao longo dos últimos dois anos", assinalou. O Conselho Estratégico do PS está reunido à porta fechada num hotel do Porto, com a política industrial como tema, contando com a participação do o ex-Governador do Banco de Portugal Mário Centeno, que à entrada não quis prestar declarações aos jornalistas.