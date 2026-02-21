Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 21 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Líder do PS diz que portugueses têm direito de saber o que se passa na Base das Lajes

21 fev, 2026 - 13:00 • Lusa

Líder do PS queixa-se do incumprimento de informação aos lideres dos partidos políticos na Assembleia da República.

A+ / A-

O secretário-geral do PS defendeu este sábado que os portugueses “têm o direito a saber os termos” em que a Base das Lajes, nos Açores, é utilizada e acusou o Governo de não cumprir o dever de informação aos partidos.

“Todos sabemos que há um acordo de cedência da Base das Lajes a um aliado e a um amigo que são os Estados Unidos, é um aliado estratégico. É um amigo de longa data com quem queremos preservar essa relação. Mas o povo português tem o direito a saber os termos e para que efeitos é que a base das lajes é utilizada neste e noutras alturas”, disse José Luís Carneiro.

O líder do PS, que falava aos jornalistas em Baião, antes de uma reunião com militantes e simpatizantes socialistas, queixou-se do incumprimento de informação aos lideres dos partidos políticos na Assembleia da República.

“Naturalmente, como foi dito pelo senhor Presidente da República, o Governo está a acompanhar com proximidade [o que se passa na Base das Lajes], mas há um dever que o Governo não está a cumprir, que é o dever de informação aos líderes dos partidos políticos na Assembleia da República e também o dever de informação pública, porque os cidadãos têm o direito a saber em que termos é que o território nacional está a ser utilizado”, referiu.

A Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, registava na quarta-feira à tarde um maior movimento de aeronaves militares dos Estados Unidos (EUA), constatou a agência Lusa no local.

Nessa tarde, estavam estacionados na Base das Lajes 11 reabastecedores KC-46 Pegasus, 12 caças F-16 Viper e um cargueiro militar C-17 Globemaster III.

Durante o período da tarde, alguns caças levaram voo e voltaram a aterrar.

A Lusa questionou, por escrito, a Força Aérea norte-americana na Base das Lajes sobre este aumento de movimento de aeronaves, mas não obteve resposta.

A agência Lusa também contactou o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para obter esclarecimentos sobre estas movimentações nas Lajes.

“O Comando Europeu dos EUA recebe regularmente aeronaves e pessoal militar dos EUA em trânsito, de acordo com os acordos de acesso, base e sobrevoo celebrados com aliados e parceiros”, afirmou o Pentágono (Departamento de Defesa) numa breve mensagem escrita.

“Tendo em conta a segurança operacional dos bens e do pessoal dos EUA, não é possível divulgar mais detalhes neste momento”, acrescentou.

Segundo a página de Facebook “Asas dos Açores”, que partilha fotografias e vídeos de aeronaves nos aeroportos da região, já na terça-feira tinham aterrado nas Lajes 12 caças F-16 e um reabastecedor K6-46.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 21 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)