Liga dos Bombeiros elogia escolha de Luís Neves para MAI

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) elogiou a escolha de Luís Neves para o cargo de ministro da Administração Interna, considerando que já conhece “as circunstâncias e problemas” atuais da emergência, proteção, socorro e bombeiros.

“Luís Neves é membro da Comissão Nacional de Proteção Civil. Como representante da Polícia Judiciária, até o momento, esteve presente nas várias comissões onde a problemática da emergência, da proteção e socorro e dos bombeiros também foram abordadas”, disse à Lusa o presidente da LBP, António Nunes sobre a escolha do diretor da PJ para ministro da Administração Interna.

Para António Nunes, “é bom que o novo ministro da Administração Interna não esteja tão afastado daquilo que são as circunstâncias atuais e os problemas dos bombeiros”.

“A Liga espera que o novo ministro tenha uma maior facilidade em inteirar-se dos problemas específicos que afetam o setor dos bombeiros e possa ajudar a resolver algumas das reivindicações que já vêm de algum tempo a esta parte, designadamente a questão do comando nacional de bombeiros e as carreiras dos bombeiros com contrato de trabalho nas associações humanitárias”, precisou.

Nesse sentido, sustentou que “a LBP ficaria muito satisfeita” se a primeira medida do novo ministro fosse a criação de comando nacional próprio, em que bombeiros são comandados por bombeiros e não pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e a apresentação do projeto da valorização das carreiras e do estatuto remuneratório dos bombeiros que trabalham nas associações humanitárias.

Segundo António Nunes, a questão do comando nacional de bombeiros pode avançar sem estar concretizada a reforma da Proteção Civil anunciada pelo Governo.

“O mês de março seria ótimo para implementar o comando nacional de bombeiros, que não tem rigorosamente nada a ver com a reestruturação mais ampla e mais profunda que a Proteção Civil vai ter”, disse, sublinhando que “não há razão alguma para se enfrentar uma nova época de fogos florestais com um sistema que já provou que não serve às populações.

O responsável recordou ainda que Luís Neves, enquanto diretor da PJ, foi condecorado com o crachá de ouro da LBP em reconhecimento do trabalho de cooperação que teve com os bombeiros, nomeadamente na investigação do combate aos incêndios florestais.

O Presidente da República aceitou hoje a proposta do primeiro-ministro de nomear Luís Neves para as funções de ministro da Administração Interna, em substituição de Maria Lúcia Amaral, que se demitiu depois da onda de críticas à forma como atuou e geriu a resposta à depressão Kristin que assolou o país no final de janeiro.



