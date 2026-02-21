Luís Neves é o novo ministro da Administração Interna

Luís Neves é a escolha do primeiro-ministro, Luís Montenegro, para o Ministério da Administração Interna.

A informação foi avançada este sábado numa nota oficial publicada no "site" da Presidência da República,

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro Ministro de nomeação do Dr. Luís Neves como Ministro da Administração Interna", indica a nota, que acrescenta: "A posse terá lugar na próxima segunda feira, 23 de fevereiro, pelas 10h00, no Palácio de Belém."

Luís Neves era, até agora, diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), cargo que ocupava desde junho de 2018.

Licenciado em Direito, Luís Neves foi advogado até ingressar na PJ, onde foi Diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e da extinta Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB).

Neves substitui no Governo Maria Lúcia Amaral, que deixou o lugar na sequência da vaga de tempestades que assolou o país, em particular a Região Centro.