Luís Neves é o novo ministro da Administração Interna

Luís Neves é a escolha do primeiro-ministro, Luís Montenegro, para o Ministério da Administração Interna.

A informação foi avançada este sábado numa nota oficial publicada no "site" da Presidência da República.

"O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro Ministro de nomeação do Dr. Luís Neves como Ministro da Administração Interna", indica a nota, que acrescenta: "A posse terá lugar na próxima segunda feira, 23 de fevereiro, pelas 10h00, no Palácio de Belém."

Luís Neves era, até agora, diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), cargo que ocupava desde junho de 2018.

Licenciado em Direito, Luís Neves foi advogado até ingressar na PJ, em 1995. Esteve sempre ligado à investigação criminal, em particular na esfera do crime violento e organizado, terrorismo e todas as formas de extremismo violento, rapto, sequestro, tomada de reféns, assalto à mão armada, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, crimes cometidos com recurso a engenhos explosivos e crimes contra órgãos de soberania.

Foi Diretor da Unidade Nacional Contra-Terrorismo (UNCT) e da extinta Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB).

Neves substitui no Governo Maria Lúcia Amaral, que deixou o lugar na sequência da vaga de tempestades que assolou o país, em particular a Região Centro.

Maria Lúcia Amaral demitiu-se no passado dia 10. Segundo a nota então divulgada, Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o pedido de demissão de Maria Lúcia Amaral, “que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo”.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, de forma transitória, passou a desempenhar as competências da pasta da Administração Interna, numa conjuntura em que o território continental nacional foi atingido por uma vaga de tempestades