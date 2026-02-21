Novo MAI. Carlos Farinha vê em Luís Neves “marco essencial” na Polícia Judiciária

Carlos Farinha afirma que Luís Neves deixa uma transformação profunda na Polícia Judiciária, instituição que dirigia desde 2018, e considera que a escolha para ministro da Administração Interna reconhece esse percurso.

“O que ele deixa, essencialmente, na Polícia Judiciária é uma grande marca de viragem”, disse Carlos Farinha, sublinhando que a instituição “vinha fazendo o percurso de alguma redução de meios e de diminuição de recursos, vinha emagrecendo”.

Segundo o novo presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, com o exercício de funções de Luís Neves como diretor nacional, a PJ ganhou outra dinâmica e assumiu novas responsabilidades.

“Com o exercício de funções como diretor nacional de Luís Neves, a Polícia Judiciária ganhou outra dinâmica, ganhou outras responsabilidades, ganhou outra projeção”, afirmou Carlos Farinha, admitindo que “quanto mais se expõe, maior é também aquilo que se sujeita de avaliação, às vezes de crítica”.

Ainda assim, o antigo diretor nacional adjunto da PJ não tem reservas quanto ao impacto da liderança de Neves.

“Não há quem faça tudo de forma perfeita, mas não tenho dúvidas nenhumas que Luís Neves foi um marco essencial na afirmação da Polícia Judiciária”, declarou Carlos Farinha.

Sobre o perfil para a tutela da Administração Interna, o responsável destaca o conhecimento técnico e a capacidade de articulação institucional.