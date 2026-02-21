Ouvir
Novo MAI. Carlos Farinha vê em Luís Neves “marco essencial” na Polícia Judiciária

21 fev, 2026 - 19:29 • Isabel Pacheco , Fábio Monteiro

Carlos Farinha considera Luís Neves determinante na afirmação recente da Polícia Judiciária. Antigo diretor nacional adjunto elogia perfil escolhido para o Ministério da Administração Interna. Posse está marcada para segunda-feira, no Palácio de Belém.

Carlos Farinha afirma que Luís Neves deixa uma transformação profunda na Polícia Judiciária, instituição que dirigia desde 2018, e considera que a escolha para ministro da Administração Interna reconhece esse percurso.

“O que ele deixa, essencialmente, na Polícia Judiciária é uma grande marca de viragem”, disse Carlos Farinha, sublinhando que a instituição “vinha fazendo o percurso de alguma redução de meios e de diminuição de recursos, vinha emagrecendo”.

Segundo o novo presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, com o exercício de funções de Luís Neves como diretor nacional, a PJ ganhou outra dinâmica e assumiu novas responsabilidades.

“Com o exercício de funções como diretor nacional de Luís Neves, a Polícia Judiciária ganhou outra dinâmica, ganhou outras responsabilidades, ganhou outra projeção”, afirmou Carlos Farinha, admitindo que “quanto mais se expõe, maior é também aquilo que se sujeita de avaliação, às vezes de crítica”.

Ainda assim, o antigo diretor nacional adjunto da PJ não tem reservas quanto ao impacto da liderança de Neves.

“Não há quem faça tudo de forma perfeita, mas não tenho dúvidas nenhumas que Luís Neves foi um marco essencial na afirmação da Polícia Judiciária”, declarou Carlos Farinha.

Sobre o perfil para a tutela da Administração Interna, o responsável destaca o conhecimento técnico e a capacidade de articulação institucional.

Quem é Luís Neves, o novo ministro da Administração Interna

Perfil

Quem é Luís Neves, o novo ministro da Administração Interna

Luís Neves toma posse segunda-feira como ministro (...)

“Desde logo porque tem um conhecimento profundo das matérias da segurança”, disse Carlos Farinha, acrescentando que Luís Neves “sempre privilegiou um contacto muito franco e frontal com os parceiros e com a noção de que nenhuma instituição tem a sua intervenção de forma isolada”.

No mesmo sentido, realça a capacidade de estabelecer ligações operacionais.

“Luís Neves ao longo do seu exercício como diretor nacional estabeleceu pontes quer com a Guarda Nacional Republicana, quer com a Polícia de Segurança Pública, quer com outras atividades ao nível da proteção civil”, afirmou.

Luís Neves é a escolha do primeiro-ministro, Luís Montenegro, para o Ministério da Administração Interna.

A nomeação foi divulgada este sábado numa nota oficial publicada no “site” da Presidência da República, onde se indica que o Presidente da República aceitou a proposta e que a posse terá lugar na próxima segunda-feira, 23 de fevereiro, pelas 10h00, no Palácio de Belém.

