Novo MAI: Sindicato dos Polícias Portugueses dá "voto de confiança" a Luís Neves

21 fev, 2026 - 13:02 • Teresa Almeida

"Isto será uma solução menos política", diz o dirigente do SPP Paulo Macedo.

O Sindicato dos Polícias Portugueses (SPP/PSP) encara a escolha de Luís Neves para ministro da Administração Interna como uma opção por "um homem do terreno".

"Isto será uma solução menos política, ou seja, parece-nos que é alguém que já conhece o terreno" diz à Renascença o presidente do SPP/PSP, Paulo Macedo.

"Vamos dar um voto de confiança", diz Macedo, argumentando que Luís Neves "já conhece algumas realidades, mais em concreto da PJ, mas que também já tem um bom conhecimento daquilo que se passa na PSP".

"Vamos começar as negociações e a interação com este ministro, tal como começamos as anteriores, sabendo que ele não vai ter missão fácil e que, para resolver estes problemas que existem, vai ter que ter capacidade e vai ter que ter vontade", acrescenta.

"Penso que tem condições para fazer um bom trabalho, sendo também uma pessoa que parece ter ainda alguma vitalidade, além de ser uma pessoa mais de terreno, mais prática. Penso que isso poderá ser uma mais-valia", remata o diorigente do SPP/PSP.

