Novo ministro da Administração Interna considera “inaceitável” salários baixos na PSP

Luís Neves considera que não é aceitável que um agente da PSP continue a receber salários baixos, sobretudo quando é deslocado do interior para Lisboa e vê grande parte do vencimento absorvido pela renda de casa. As declarações foram feitas numa entrevista gravada ainda enquanto exercia funções como diretor da Polícia Judiciária, para o podcast “Direito à Justiça”, uma parceria da Renascença com a Ordem dos Advogados que celebra este ano o centenário da instituição, cujo primeiro episódio será emitido em março. “Não é aceitável que um elemento venha a entrar como agente da PSP, que vem do interior do país, de onde eu sou, também sou beirão, sou da Beira Baixa, que venha, por exemplo, da minha terra, tem que ser colocado em Lisboa, em que metade do seu vencimento é para pagar uma casa. Isso não é possível”, afirma.

O futuro ministro recorda que ser polícia é “uma missão nobre”, mas sublinha que os salários atuais não são atrativos. “Não é possível continuar a ter salários tão baixos, porque não é atrativo”, reforça. Questionado pela jornalista Liliana Monteiro sobre se esta realidade pode colocar em causa a própria função policial, Luís Neves admite que há impactos na autoestima dos profissionais e alerta para o risco de afastar bons quadros da força. O ainda diretor da Polícia Judiciária sublinha que o combate à criminalidade depende de um trabalho articulado entre forças. “A nossa missão muitas das vezes tem por base o trabalho que as outras forças fazem no seu dia-a-dia. É desta mescla que conseguimos muitas vezes responder a determinado tipo de criminalidade”, afirma, defendendo mais condições na base do sistema.