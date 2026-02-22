Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Eleições para Conselho de Estado, Provedor de Justiça e TC podem ser adiadas para 6 de março

22 fev, 2026 - 21:06 • Fábio Monteiro com Lusa

Parlamento pode voltar a adiar eleições para o Provedor de Justiça e para o Tribunal Constitucional. Nova data apontada é 6 de março. Decisão depende de ausência de oposição dos partidos.

A+ / A-

As eleições para o Provedor de Justiça, cinco membros do Conselho de Estado e três juízes do Tribunal Constitucional poderão ser adiadas da próxima sexta-feira para 06 de março, segundo fontes parlamentares.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O novo pedido de adiamento partiu do Chega e terá a concordância do PSD. Para que a alteração da data se concretize, nenhum partido poderá manifestar oposição.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, solicitou aos grupos parlamentares que indiquem até segunda-feira se aceitam o adiamento. Caso haja consenso, as candidaturas deverão ser entregues até quinta-feira, às 18:00.

Como fundamento para a nova data, três dias antes da tomada de posse do Presidente da República eleito, António José Seguro, é apontada a necessidade de garantir tempo de preparação para as audições nas comissões parlamentares competentes.

Antes deste pedido, as eleições estavam agendadas para sexta-feira e as candidaturas deveriam ser apresentadas até segunda-feira. Desde o início da legislatura, o parlamento marcou sucessivamente estas votações, mas a falta de entendimento entre PSD, Chega e PS impediu a sua realização.

O impasse tem merecido críticas públicas. No início de janeiro, António José Seguro afirmou: "É inacreditável que os membros do Conselho de Estado e juízes do Tribunal Constitucional ainda não tenham sido eleitos", questionando também "o que está por trás" do adiamento dessas eleições, disse o Presidente da República eleito.

As votações para o Provedor de Justiça e para os três juízes do Tribunal Constitucional exigem maioria de dois terços. Na atual configuração parlamentar, nenhuma solução é viável sem o PSD, que se tornou partido central nas negociações.

Após as legislativas antecipadas de 18 de maio de 2025, deixou de existir uma maioria de dois terços formada apenas por PSD e PS ou pela AD e PS. Também a AD não atinge esse limiar apenas com o Chega, sendo necessário entendimento entre pelo menos três forças políticas.

O cargo de Provedor de Justiça permanece vago desde o início da legislatura, quando Maria Lúcia Amaral assumiu funções como ministra da Administração Interna. No Tribunal Constitucional exercem funções 11 juízes, menos dois do que o previsto, sendo que um já completou os nove anos de mandato.

Quanto ao Conselho de Estado, a Assembleia da República deve eleger cinco cidadãos de acordo com o princípio da representação proporcional. Com a atual distribuição de deputados, o PSD poderá assegurar dois mandatos e Chega e PS um cada, ficando o quinto dependente de alianças e do número de listas apresentadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 22 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)