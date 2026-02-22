"Um homem com muita experiência": Moedas saúda Luís Neves e pede reforço policial para a capital

O presidente da Câmara de Lisboa afirmou ter já contactado Luís Neves e manifestou confiança no desempenho do futuro ministro da Administração Interna, sublinhando a experiência acumulada ao longo de oito anos à frente da Polícia Judiciária.

“Penso que será um excelente Ministro da Administração Interna, um homem com muita experiência”, disse Carlos Moedas.

O autarca recordou que o município já obteve autorização para reforçar a polícia municipal com mais 100 agentes, na sequência de uma decisão tomada pela ministra cessante, Maria Lúcia Amaral. O concurso foi lançado e os novos elementos deverão chegar nos próximos meses.

“Conseguimos mais 100 polícias municipais, mas Lisboa continua a precisar de mais polícias de segurança pública”, afirmou Carlos Moedas.

Segundo o presidente da autarquia, em 2010 existiam cerca de 8 mil polícias de segurança pública na cidade, número que atualmente não atinge os 7 mil. Para o autarca, existe um vazio de mais de mil polícias de segurança pública que deveria ser colmatado.