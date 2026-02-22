"Um homem com muita experiência": Moedas saúda Luís Neves e pede reforço policial para a capital

22 fev, 2026 - 18:50 • Sandra Afonso , Fábio Monteiro
O presidente da Câmara de Lisboa afirmou ter já contactado Luís Neves e manifestou confiança no desempenho do futuro ministro da Administração Interna, sublinhando a experiência acumulada ao longo de oito anos à frente da Polícia Judiciária.
“Penso que será um excelente Ministro da Administração Interna, um homem com muita experiência”, disse Carlos Moedas.
O autarca recordou que o município já obteve autorização para reforçar a polícia municipal com mais 100 agentes, na sequência de uma decisão tomada pela ministra cessante, Maria Lúcia Amaral. O concurso foi lançado e os novos elementos deverão chegar nos próximos meses.
“Conseguimos mais 100 polícias municipais, mas Lisboa continua a precisar de mais polícias de segurança pública”, afirmou Carlos Moedas.
Segundo o presidente da autarquia, em 2010 existiam cerca de 8 mil polícias de segurança pública na cidade, número que atualmente não atinge os 7 mil. Para o autarca, existe um vazio de mais de mil polícias de segurança pública que deveria ser colmatado.
Moedas reconheceu as dificuldades associadas ao reforço de efetivos, mas disse esperar empenho do novo ministro na resolução do problema, defendendo que Lisboa necessita de garantir segurança e uma perceção clara de proteção junto da população.
“Precisamos de ter uma Lisboa em que as pessoas tenham, acima de tudo, uma perceção de segurança”, declarou Carlos Moedas.
O presidente da Câmara confirmou ainda que pretende solicitar uma reunião a Luís Neves após a tomada de posse, considerando que esse deve ser o primeiro passo institucional no relacionamento entre o município e o novo responsável pela tutela.
Luís Neves, investigador criminal de 60 anos, assume funções na segunda-feira, sucedendo a Maria Lúcia Amaral num ministério sob pressão política e operacional. A reforma da Proteção Civil, as negociações com PSP e GNR e a preparação da época de incêndios estão entre os primeiros dossiês do novo mandato.