EUA "estão a cumprir integralmente o Acordo das Lajes", mas há uso mais intensivo

23 fev, 2026 - 12:18 • Ana Kotowicz com Carla Fino
O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu, esta segunda-feira, que os Estados Unidos estão a cumprir integralmente o Acordo das Lajes.
"Até agora, o que está a acontecer nas últimas semanas é um uso mais intensivo da Base das Lajes, sem dúvida, mas totalmente dentro e sem qualquer atropelo às regras de utilização que estão acordadas há imensos anos, há décadas e décadas e décadas", disse Paulo Rangel aos jornalistas em Bruxelas.
Defesa
A Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, tem vindo a registar maior movimento de aeronaves norte-americanas nas últimas semanas, numa altura em que a hipótese de um ataque dos EUA ao Irão não está descartado.
O chefe da diplomacia portuguesa falava à margem da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros que decorre esta segunda-feira, em Bruxelas, para discutir um novo pacote de sanções à Rússia, na véspera do 4.º aniversário da invasão da Ucrânia pelos militares russos.