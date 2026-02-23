Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 23 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

MNE

EUA "estão a cumprir integralmente o Acordo das Lajes", mas há uso mais intensivo

23 fev, 2026 - 12:18 • Ana Kotowicz com Carla Fino

Em Bruxelas, Paulo Rangel confirma que tem havido uso mais intensivo da base na ilha Terceira por parte de aeronaves norte-americanas.

A+ / A-

O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu, esta segunda-feira, que os Estados Unidos estão a cumprir integralmente o Acordo das Lajes.

"Até agora, o que está a acontecer nas últimas semanas é um uso mais intensivo da Base das Lajes, sem dúvida, mas totalmente dentro e sem qualquer atropelo às regras de utilização que estão acordadas há imensos anos, há décadas e décadas e décadas", disse Paulo Rangel aos jornalistas em Bruxelas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Base das Lajes com maior movimentação de aeronaves norte-americanas

Defesa

Base das Lajes com maior movimentação de aeronaves norte-americanas

A Força Aérea norte-americana na Base das Lajes nã(...)

A Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, tem vindo a registar maior movimento de aeronaves norte-americanas nas últimas semanas, numa altura em que a hipótese de um ataque dos EUA ao Irão não está descartado.

O chefe da diplomacia portuguesa falava à margem da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros que decorre esta segunda-feira, em Bruxelas, para discutir um novo pacote de sanções à Rússia, na véspera do 4.º aniversário da invasão da Ucrânia pelos militares russos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 23 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?