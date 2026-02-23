Governo mantém negociações da reforma laboral. Nova reunião a 3 de março

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, afirmou esta segunda-feira que ainda é prematuro antecipar a existência de um acordo na reforma da legislação laboral, sublinhando que as propostas e contrapropostas dos parceiros sociais continuam em análise. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No final de uma reunião no Ministério do Trabalho com a UGT e confederações patronais, a governante explicou que o processo negocial prossegue e confirmou que será marcada uma reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) para o próximo dia 3 de março. “Com os parceiros presentes, que desta vez integraram também o grupo de trabalho, continuamos a negociação da reforma laboral e será marcada uma reunião plenária da CPCS para o dia 3, que inclui um ponto de situação sobre este dossiê”, disse.

Questionada sobre a contraproposta apresentada pela UGT no início de fevereiro, Maria do Rosário Palma Ramalho esclareceu que o documento “está a ser analisado, como as propostas de todas as confederações”, lembrando que só foi entregue no dia 4 de fevereiro. “A negociação seguirá o seu curso. É prematuro estar aqui a antecipar matérias”, reforçou. Ainda assim, a ministra reconheceu que já existem alguns pontos de aproximação ao nível técnico. “Mesmo nas reuniões técnicas, já houve algumas áreas de conciliação, nomeadamente em matéria de parentalidade, mas também de inteligência artificial e novas tecnologias”, revelou, sublinhando, no entanto, que se trata apenas de consensos técnicos e não políticos. Sobre a duração do processo, a governante recordou que as negociações decorrem desde 24 de julho, há cerca de sete meses. “O Governo entende que não deve eternizar este processo, mas fez um investimento enorme na concertação social, como se comprova pelo tempo que já decorreu”, afirmou, acrescentando que um acordo “só se consegue com aproximação de posições”.