Governo mantém negociações da reforma laboral. Reunião da Concertação Social a 3 de março

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, afirmou esta segunda-feira que ainda é prematuro antecipar a existência de um acordo na reforma da legislação laboral, sublinhando que as propostas e contrapropostas dos parceiros sociais continuam em análise.
No final de uma reunião no Ministério do Trabalho com a UGT e conferações patronais, a governante explicou que o processo negocial prossegue e confirmou que será marcada uma reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) para o próximo dia 3 de março.
“Com os parceiros presentes, que desta vez integraram também o grupo de trabalho, continuamos a negociação da reforma laboral e será marcada uma reunião plenária da CPCS para o dia 3, que inclui um ponto de situação sobre este dossiê”, disse.
Questionada sobre a contraproposta apresentada pela UGT no início de fevereiro, Maria do Rosário Palma Ramalho esclareceu que o documento “está a ser analisado, como as propostas de todas as confederações”, lembrando que só foi entregue no dia 4 de fevereiro. “A negociação seguirá o seu curso. É prematuro estar aqui a antecipar matérias”, reforçou.
Ainda assim, a ministra reconheceu que já existem alguns pontos de aproximação ao nível técnico. “Mesmo nas reuniões técnicas, já houve algumas áreas de conciliação, nomeadamente em matéria de parentalidade, mas também de inteligência artificial e novas tecnologias”, revelou, sublinhando, no entanto, que se trata apenas de consensos técnicos e não políticos.
Sobre a duração do processo, a governante recordou que as negociações decorrem desde 24 de julho, há cerca de sete meses. “O Governo entende que não deve eternizar este processo, mas fez um investimento enorme na concertação social, como se comprova pelo tempo que já decorreu”, afirmou, acrescentando que um acordo “só se consegue com aproximação de posições”.
Maria do Rosário Palma Ramalho deixou também claro que, na ausência de acordo, o Governo avançará com a sua proposta. “Este é um Governo reformista desde o dia 1. Levará a proposta para a frente, com ou sem acordo, incorporando os contributos que considere úteis. Depois, a Assembleia da República é soberana”, frisou.
Questionada sobre a ausência da CGTP nestas negociações específicas, a ministra explicou que a central sindical “disse desde o primeiro momento que não queria negociar este pacote”. “Estamos a negociar este dossiê e só podemos negociar com quem se predispôs a negociar”, justificou, lembrando que qualquer eventual acordo terá sempre de ser formalizado na plenária da CPCS.
Relativamente a matérias sensíveis como a contratação a termo ou o outsourcing, a ministra recusou falar em recuos. “Não se trata de recuar, trata-se de aproximar posições, como temos feito nos últimos sete meses”, afirmou, acrescentando que não iria detalhar medidas concretas nesta fase.
A ministra confirmou ainda que propostas como a majoração de três dias de férias, apresentadas anteriormente no quadro de um possível acordo, continuam em aberto. “Essas propostas foram apresentadas na expectativa de um acordo e terão também de ser discutidas com os outros parceiros”, disse.
A próxima reunião da Concertação Social está marcada para 3 de março, sem uma data-limite definida para o fecho das negociações. “Não estabelecemos um prazo final, mas certamente não vamos eternizar este processo. Tudo dependerá da dinâmica até essa altura”, concluiu.