Luís Neves sem reservas em passar da PJ para a Administração Interna

O novo ministro da Administração Interna afirmou esta segunda-feira assumir o cargo “com a maior honra e satisfação”, sublinhando que encara a nova função como uma continuação natural de um percurso dedicado ao serviço público e à recuperação de instituições do Estado. Luís Neves afirma não ter reservas em passar da Polícia Judiciária para o Governo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações aos jornalistas, Luís Neves destacou o papel central das forças e serviços sob tutela do ministério, garantindo empenho total no reforço de meios e na valorização dos profissionais.

“Tenho a maior honra de passar a ser mais um elemento da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, da Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e de todos quantos trabalham na Administração Interna”, afirmou.

Questionado sobre a passagem da Direção Nacional da Polícia Judiciária para a esfera do poder executivo, e sobre eventuais reservas quanto à independência da investigação, o governante foi claro: “Não. O diretor nacional não investiga ninguém. O seu papel é organizar e prover meios à instituição”. afirmou.

Luís Neves rejeitou qualquer interferência política na atividade investigatória, lembrando que o modelo da Polícia Judiciária garante a separação da informação.



“Ao longo de 80 anos da instituição, o seu modelo permite que a informação esteja estanquizada. Por isso, senti-me completamente tranquilo”, assegurou.

Questionado sobre declarações relativas à situação da PSP e da GNR, feitas enquanto exercia funções como diretor da Polícia Judiciária numa entrevista ao podcast Direito à Justiça — uma parceria da Renascença com a Ordem dos Advogados, cujo primeiro episódio será emitido em março — o novo titular da pasta da Administração Interna reafirmou total coerência com o trabalho e as posições assumidas no passado, sublinhando que o diagnóstico feito nessa altura se mantém atual.



“Continuarei a trabalhar no sentido de dotar mulheres e homens e as instituições dos melhores meios possíveis”, disse.

Defendendo uma visão assente na prevenção, antecipação e produtividade, Luís Neves sublinhou que “trabalhar na Administração Interna é trabalhar com cooperação, colaboração e coordenação”, deixando uma palavra especial aos autarcas e ao poder local.

“Sou um homem da Beira Baixa, conheço o interior do país, os seus anseios e dificuldades. Conto com todos os autarcas para levar por diante a missão que hoje assumi”, afirmou.

O responsável garantiu ainda que a sua atuação será marcada pelo trabalho em equipa.



“Que ninguém se sinta dono de nada. Há momentos em que todos temos de trabalhar como um corpo só”, declarou, frisando que este foi sempre o seu princípio de liderança.

Quanto à relação com os partidos, Luís Neves disse estar disponível para ouvir todas as propostas.



“As que forem positivas serão abraçadas, as que não o forem serão discutidas e aquelas que violem a minha consciência serão rejeitadas, com fundamentação”, explicou, acrescentando que rejeita taticismos e pretende governar com humildade e sentido de responsabilidade.

Na primeira declaração, após tomar posse, o novo responsável pela Administração Interna deixou mensagens claras: abertura ao diálogo, firmeza nos princípios e consciência dos desafios exigentes que tem pela frente.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conferiu esta terça-feira posse a Luís Neves como novo ministro da Administração Interna, numa cerimónia realizada no Palácio de Belém, em Lisboa.

Luís Neves, que até agora exercia funções como diretor nacional da Polícia Judiciária, sucede no cargo a Maria Lúcia Amaral.

A tomada de posse decorreu na Sala dos Embaixadores e incluiu também a recondução dos três secretários de Estado da tutela: Paulo Simões Ribeiro, como secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Telmo Correia, secretário de Estado da Administração Interna, e Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil.

Esta alteração marca a primeira mudança na composição do XXV Governo Constitucional, liderado por Luís Montenegro, que tomou posse a 5 de junho do ano passado e cumpre agora quase nove meses em funções.