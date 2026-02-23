Ouvir
Ministros europeus reúnem-se para discutir Cisjordânia e mais sanções à Rússia

23 fev, 2026

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira para decidir se impõem um novo pacote de sanções à Rússia e se avançam com medidas contra Israel devido à expansão de colonatos na Cisjordânia.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros (MNE) da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira para decidir se impõem um novo pacote de sanções à Rússia e se avançam com medidas contra Israel devido à expansão de colonatos na Cisjordânia.

O início deste Conselho de Negócios Estrangeiros está marcado para as 09h45 (08h45 de Lisboa) e terá apenas dois temas em cima da mesa: a guerra na Ucrânia e a situação no Médio Oriente, em particular no Irão, Síria, Israel e Palestina.

No que se refere à Ucrânia, os ministros reúnem-se na véspera de se assinalar o quarto aniversário da guerra, e prevê-se que decidam impor o 20.º pacote de sanções à Rússia.

A proposta inicial de sanções foi apresentada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em 6 de fevereiro e incluía restrições a nível financeiro e comercial, mas também a proibição total de serviços marítimos para o petróleo bruto -- um ponto contencioso para países como a Grécia ou Malta, com fortes indústrias marítimas.

Além deste pacote de sanções, os ministros irão também abordar o papel que a UE deve desempenhar num eventual processo de paz na Ucrânia, designadamente em termos de garantias de segurança, prevendo-se igualmente que sejam anunciados novos a nível energético, com vista a preparar Kiev para o inverno do próximo ano.

À semelhança do que tem acontecido sempre que os chefes das diplomacias da UE discutem a guerra na Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sibiha, irá juntar-se por videoconferência nesta parte da reunião.

Na vertente do Médio Oriente, os ministros irão discutir a "rápida deterioração da situação na Cisjordânia", numa altura em que o Governo de Israel tenciona expandir a sua presença na região, indicaram fontes europeias.

Segundo as mesmas fontes, a alta representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, deverá "medir a temperatura" e ver se os Estados-membros estão dispostos a impor sanções a Israel.

Esta discussão surge depois de, na semana passada, 85 Estados-membros da ONU, entre os quais Portugal, terem condenado as medidas unilaterais de Israel destinadas a expandir a presença na Cisjordânia.

Apesar de não estar na agenda, os ministros deverão igualmente discutir o Conselho de Paz criado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, uma semana depois da reunião inaugural deste órgão, que contou com a participação da comissária europeia Dubravka Suica, o que foi criticado por alguns países.

Suíça irá partilhar com os ministros a sua impressão sobre esta reunião inaugural e deverá haver depois uma troca de impressões sobre o assunto.

A discussão sobre Israel e a Palestina irá ser um dos principais temas desta reunião, uma vez que está igualmente previsto um almoço com o novo alto representante para Gaza, Nikolay Mladenov, no qual os ministros vão procurar perceber de que forma é que a UE contribuir para a segunda fase do plano de paz na Faixa de Gaza.

Fora estes temas, os chefes das diplomacias da UE vão também abordar a "situação doméstica preocupante" no Irão, estando previsto que Kaja Kallas proponha que se fale sobre potenciais novas sanções ao país.

Os ministros vão também discutir as negociações entre Washington e Teerão relativamente a um acordo nuclear e abordarão igualmente a situação securitária na Síria.

O fim da reunião está previsto para as 15h30 (14h30 de Lisboa) e Portugal estará representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Antes do início desta reunião, os ministros vão encontrar-se para um pequeno almoço informal, onde irão discutir ameaças híbridas e interferências externas na UE, com foco particular na China e na Rússia.

