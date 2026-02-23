Ouvir
Montenegro apresenta PTRR a Seguro na terça-feira

23 fev, 2026 - 20:07 • Ricardo Vieira

Presidente eleito recebe primeiro-ministro no Palácio de Queluz.

A+ / A-

O Presidente da República eleito recebe o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na terça feira à tarde, anunciou o gabinete de comunicação de António José Seguro.

O encontro vai ter lugar pelas 16h00 no Palácio Nacional de Queluz, onde Seguro tem um gabinete provisório de trabalho.

"Além da apresentação formal de cumprimentos", o primeiro-ministro vai apresentar os detalhes do Programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), cujas linhas gerais foram anunciadas ao país na passada sexta-feira, indica o gabinete do Presidente eleito.

António José Seguro venceu André Ventura a segunda volta das eleições presidenciais de 8 de fevereiro.

A tomada de posse do novo Presidente da República de posse está marcada para 9 de março.

[em atualização]


