Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 23 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Montenegro apresenta PTRR a Seguro na terça-feira

23 fev, 2026 - 20:07 • Ricardo Vieira

Presidente eleito recebe primeiro-ministro no Palácio de Queluz.

A+ / A-

O Presidente da República eleito recebe o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na terça feira à tarde, anunciou o gabinete de comunicação de António José Seguro.

O encontro vai ter lugar pelas 16h00 no Palácio Nacional de Queluz, onde Seguro tem um gabinete provisório de trabalho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Além da apresentação formal de cumprimentos", o primeiro-ministro vai apresentar os detalhes do Programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), cujas linhas gerais foram anunciadas ao país na passada sexta-feira, indica o gabinete do Presidente eleito.

Na apresentação dos pilares do PTRR, Luís Montenegro disse que o objetivo é que a versão final do plano seja aprovada em abril.


Governo quer aprovar PTRR em abril, mas ainda não sabe quanto vai custar

Mau tempo

Governo quer aprovar PTRR em abril, mas ainda não sabe quanto vai custar

Primeiro-ministro garante que este é um programa "(...)

Montenegro revelou ainda que "o envelope financeiro só será definido após o período de auscultação nacional" que vai acontecer a partir de agora e que vai incluir o atual Presidente da República, mas também o Presidente eleito António José Seguro. Serão ouvidos ainda os partidos com assento parlamentar, no dia 24, bem como académicos e sociedade civil, entre outros.

António José Seguro venceu André Ventura a segunda volta das eleições presidenciais de 8 de fevereiro.

A tomada de posse do novo Presidente da República de posse está marcada para 9 de março.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 23 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?