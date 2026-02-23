Portugal encerra Portugal 2020 sem devolver fundos a Bruxelas e com execução superior a 100%

O Governo anunciou esta segunda-feira que concluiu o programa de fundos comunitários Portugal 2020 (PT2020) sem necessidade de devolver verbas à União Europeia, e com execução integral dos recursos financeiros disponíveis, num resultado que o executivo qualificou como “sucesso”.

Em comunicado, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial informou que Portugal recebeu cerca de 23,5 mil milhões de euros da União Europeia ao abrigo dos vários programas temáticos e regionais do PT2020, e que a execução total do programa ascendeu a 24,3 mil milhões de euros, correspondendo a uma taxa de execução de cerca de 103%.

O ministro Castro Almeida, citado em comunicado, destacou o significado deste resultado, afirmando que “fechado, com sucesso, este capítulo do PT2020, o foco fica agora totalmente virado para o encerramento do PRR e para a execução do PT2030”.

Para o governante, o êxito do programa não se mede apenas pela execução financeira, mas também “pelo bom uso destas verbas”, que, frisou, impulsionaram investimento e projetos em áreas estratégicas.

Portugal submeteu à Comissão Europeia os documentos que formalizam o encerramento do Portugal 2020 no dia 16 de fevereiro, um processo que marca o fim de um ciclo que começou com a aprovação do programa em 2014.

O comunicado recorda que, devido à pandemia de Covid-19, o ciclo de concretização do Portugal 2020 foi excecionalmente prolongado, terminando apenas em 2025.

A extensão do prazo permitiu mobilizar milhares de projetos em áreas como inovação empresarial, qualificação do capital humano, inclusão social, sustentabilidade ambiental e modernização da administração pública, segundo o ministério.

Para o secretário de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, a execução eficaz dos fundos “contribuiu de forma significativa para o reforço do investimento e da competitividade da economia, para a melhoria das condições de vida da população e para a coesão territorial”, destacando o papel dos fundos europeus no desenvolvimento sustentável do país.

O PT2020 envolveu cerca de 13,9 mil milhões de euros dos programas operacionais temáticos e mais de 7,7 mil milhões de euros dos programas regionais, aos quais se somaram quase 1,8 mil milhões de euros dos programas operacionais das regiões autónomas, de acordo com o ministério.

O Governo sublinha ainda que o sucesso do Portugal 2020 resulta de “um esforço conjunto” entre o Estado, as autoridades de gestão, as autarquias, as instituições científicas e o tecido empresarial, em estreita articulação com a Comissão Europeia, contribuindo para consolidar as bases de um desenvolvimento económico mais resiliente.

Com o encerramento do PT2020, as atenções do executivo centram-se agora no fecho do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e na implementação do Portugal 2030, que visa aplicar novos fundos europeus até 2027, em linha com os objetivos de crescimento, coesão e sustentabilidade.