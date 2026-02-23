PSD e Chega celebram acordo de governação em Cascais, PS deixa executivo

O PSD e o Chega anunciaram esta segunda-feira, na reunião da assembleia municipal, um acordo de coligação para governar a Câmara de Cascais. Causa e efeito, o PS abandonou o executivo municipal.

Os social-democratas ganharam as eleições autárquicas do ano passado naquele concelho do distrito de Lisboa, mas perderam a maioria absoluta e coligaram-se com o PS.

O autarca Nuno Piteira Lopes quis alargar a coligação e assinou um acordo com o Chega com quem vai agora governar.

Ao abrigo deste acordo, os vereadores do Chega, João Rodrigues dos Santos e Pedro Teodoro dos Santos, ficam com os pelouros da Transparência e Anti-corrupção e do Desporto.

Até 2029, o PSD e o Chega comprometem-se em viabilizar orçamentos municipais, entre outras iniciativas da gestão da autarquia de Cascais.

PS recusa integrar executivo com o Chega

Em reação ao acordo de governação na autarquia, o Partido Socialista de Cascais anunciou que "devolve os pelouros que detinha e recusa integrar o executivo municipal com o Chega".

João Ruivo tinha o pelouro do Desenvolvimento e Promoção Económica e Licenciamento de Atividades Económicas e Alexandra Domingos estava à frente da pasta da Captação de Recursos, Emprego e Estratégia de Smart Cities.

Em comunicado, o PS diz que "não pode, por coerência e responsabilidade, contribuir para um modelo de governação que normalize a presença de uma força política cujas posições são incompatíveis com os valores democráticos e humanistas que o PS sempre defendeu".



João Ruivo, presidente do PS Cascais e vereador eleito, sublinha que "esta posição não é tática nem circunstancial. É uma linha de princípio: a democracia defende-se também nas decisões concretas, na forma como se exerce o poder, com quem e com que limites".

Os socialistas defendem que o município "não precisa de espetáculo nem de propaganda" e não pode "resignar-se a ver o poder municipal normalizada com a entrada do Chega no governo".

Nas autárquicas de 2025, a coligação PSD/CDS venceu com 33,8% dos votos, conseguindo 5 vereadores. PS, Chega e a candidatura de João Maria Jonet conseguiram dois mandatos, cada.