Autarquias

PSD e Chega celebram acordo de governação em Cascais, PS deixa executivo

23 fev, 2026 - 23:00 • Susana Madureira Martins , com Ricardo Vieira

O autarca Nuno Piteira Lopes vai agora governar com o apoio do Chega.

O PSD e o Chega anunciaram esta segunda-feira, na reunião da assembleia municipal, um acordo de coligação para governar a Câmara de Cascais. Causa e efeito, o PS abandonou o executivo municipal.

Os social-democratas ganharam as eleições autárquicas do ano passado naquele concelho do distrito de Lisboa, mas perderam a maioria absoluta e coligaram-se com o PS.

O autarca Nuno Piteira Lopes quis alargar a coligação e assinou um acordo com o Chega com quem vai agora governar.

Ao abrigo deste acordo, os vereadores do Chega, João Rodrigues dos Santos e Pedro Teodoro dos Santos, ficam com os pelouros da Transparência e Anti-corrupção e do Desporto.

Até 2029, o PSD e o Chega comprometem-se em viabilizar orçamentos municipais, entre outras iniciativas da gestão da autarquia de Cascais.

PS recusa integrar executivo com o Chega

Em entrevista à Renascença, o antigo vereador do PS em Cascais, João Ruivo, insistiu que um acordo com o Chega foi sempre a "linha vermelha" e que o PSD já sabia disso.

"A única linha vermelha que coloquei ao PSD foi a de que não participaria em nenhum executivo com o Chega", explicou em reação ao acordo de governação na autarquia, devolvendo os pelouros que tinha.

João Ruivo tinha o pelouro do Desenvolvimento e Promoção Económica e Licenciamento de Atividades Económicas e Alexandra Domingos estava à frente da pasta da Captação de Recursos, Emprego e Estratégia de Smart Cities.

PS assume pelouros em Cascais, mas sai se Chega também assumir competências

Cascais

PS assume pelouros em Cascais, mas sai se Chega também assumir competências

Nuno Piteira Lopes, o candidato do PSD eleito pres(...)

João Ruivo, presidente do PS Cascais e vereador eleito, sublinhou que "esta posição não é tática nem circunstancial. É uma linha de princípio: a democracia defende-se também nas decisões concretas, na forma como se exerce o poder, com quem e com que limites".

"Decidiu trocar a estabilidade que tinha com o PS por uma coisa qualquer que vai ter com o Chega. Estabilidade não será com certeza."

Questionando esta decisão do autarca Nuno Piteira Lopes, o presidente do PS disse que do Chega ninguém sabe o que esperar: "o PS tem uma espinha dorsal sobre o que é o respeito pela democracia e pela autonomia das autarquias e gestão de municípios, mas com o Chega não sei."

O líder da concelhia do PS de Cascais revelou ainda que, na reunião da Assembleia Municipal desta noite, o CDS manifestou-se contra o acordo entre o PSD e o Chega, mas essa vontade centrista não repercutiu qualquer consequência.

"Imagino que haja um enorme desconforto em anteriores autarcas sociais-democratas. O próprio CDS anunciou que era contra, mas deveria, então equacionar a sua posição", afirmou.

Em comunicado, o PS disse que "não pode, por coerência e responsabilidade, contribuir para um modelo de governação que normalize a presença de uma força política cujas posições são incompatíveis com os valores democráticos e humanistas que o PS sempre defendeu".

Os socialistas acreditam, por isso, que o município "não precisa de espetáculo nem de propaganda" e não pode "resignar-se a ver o poder municipal normalizada com a entrada do Chega no governo".

Nas autárquicas de 2025, a coligação PSD/CDS venceu com 33,8% dos votos, conseguindo cinco vereadores. PS, Chega e a candidatura de João Maria Jonet conseguiram dois mandatos, cada.

[Notícia atualizada às 01h08 de 24 de fevereiro para acrescentar declarações à Renascença de João Ruivo, antigo vereador de Cascais e líder da concelhia do PS de Cascais]

