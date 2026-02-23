PSD e Chega celebram acordo de governação em Cascais, PS deixa executivo

João Ruivo tinha o pelouro do Desenvolvimento e Promoção Económica e Licenciamento de Atividades Económicas e Alexandra Domingos estava à frente da pasta da Captação de Recursos, Emprego e Estratégia de Smart Cities.

"A única linha vermelha que coloquei ao PSD foi a de que não participaria em nenhum executivo com o Chega", explicou em reação ao acordo de governação na autarquia, devolvendo os pelouros que tinha.

Em entrevista à Renascença , o antigo vereador do PS em Cascais, João Ruivo, insistiu que um acordo com o Chega foi sempre a "linha vermelha" e que o PSD já sabia disso.

Até 2029, o PSD e o Chega comprometem-se em viabilizar orçamentos municipais, entre outras iniciativas da gestão da autarquia de Cascais.

Ao abrigo deste acordo, os vereadores do Chega, João Rodrigues dos Santos e Pedro Teodoro dos Santos, ficam com os pelouros da Transparência e Anti-corrupção e do Desporto.

O autarca Nuno Piteira Lopes quis alargar a coligação e assinou um acordo com o Chega com quem vai agora governar.

Os social-democratas ganharam as eleições autárquicas do ano passado naquele concelho do distrito de Lisboa, mas perderam a maioria absoluta e coligaram-se com o PS.

O PSD e o Chega anunciaram esta segunda-feira, na reunião da assembleia municipal, um acordo de coligação para governar a Câmara de Cascais . Causa e efeito, o PS abandonou o executivo municipal.

João Ruivo, presidente do PS Cascais e vereador eleito, sublinhou que "esta posição não é tática nem circunstancial. É uma linha de princípio: a democracia defende-se também nas decisões concretas, na forma como se exerce o poder, com quem e com que limites".

"Decidiu trocar a estabilidade que tinha com o PS por uma coisa qualquer que vai ter com o Chega. Estabilidade não será com certeza."

Questionando esta decisão do autarca Nuno Piteira Lopes, o presidente do PS disse que do Chega ninguém sabe o que esperar: "o PS tem uma espinha dorsal sobre o que é o respeito pela democracia e pela autonomia das autarquias e gestão de municípios, mas com o Chega não sei."

O líder da concelhia do PS de Cascais revelou ainda que, na reunião da Assembleia Municipal desta noite, o CDS manifestou-se contra o acordo entre o PSD e o Chega, mas essa vontade centrista não repercutiu qualquer consequência.

"Imagino que haja um enorme desconforto em anteriores autarcas sociais-democratas. O próprio CDS anunciou que era contra, mas deveria, então equacionar a sua posição", afirmou.

Em comunicado, o PS disse que "não pode, por coerência e responsabilidade, contribuir para um modelo de governação que normalize a presença de uma força política cujas posições são incompatíveis com os valores democráticos e humanistas que o PS sempre defendeu".

Os socialistas acreditam, por isso, que o município "não precisa de espetáculo nem de propaganda" e não pode "resignar-se a ver o poder municipal normalizada com a entrada do Chega no governo".

Nas autárquicas de 2025, a coligação PSD/CDS venceu com 33,8% dos votos, conseguindo cinco vereadores. PS, Chega e a candidatura de João Maria Jonet conseguiram dois mandatos, cada.

[Notícia atualizada às 01h08 de 24 de fevereiro para acrescentar declarações à Renascença de João Ruivo, antigo vereador de Cascais e líder da concelhia do PS de Cascais]