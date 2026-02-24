Capucho considera "bizarra" aliança entre PSD e Chega em Cascais

O antigo presidente da Câmara de Cascais António Capucho critica a decisão do atual presidente do município, Nuno Piteira Lopes (PSD), de atribuir pelouros aos vereadores do Chega, classificando-a de "bizarra" e "inqualificável".

"Acho que é um absurdo e acho que o mínimo que o PSD deveria fazer era convocar uma Assembleia concelhia, dos seus militantes, e dar explicações sobre esta bizarra situação", afirmou o ex-autarca social-democrata, em declarações à agência Lusa.

António Capucho, que presidiu a Câmara Municipal de Cascais entre 2001 e 2011, reagia desta forma à decisão do atual presidente do município, Nuno Piteira Lopes, de atribuir pelouros aos dois vereadores do Chega.

Esta decisão levou a que os dois eleitos do PS, com quem o PSD tinha um acordo de governação, abdicassem dos pelouros, devolvendo-os à liderança do executivo (PSD/CDS-PP).

"Por princípio, penso que o poder municipal não deve, não pode, ser alargado ao Chega, por razões de natureza ideológica e mesmo programática. Ainda por cima, havia uma maioria, resultante do acordo celebrado entre a AD (Aliança Democrática) e o Partido Socialista", apontou António Capucho.

Nesse sentido, o antigo autarca lamentou que a liderança do executivo municipal de Cascais prefira ficar dependente do Chega e abdique de dois vereadores socialistas "competentes" e com "provas dadas na política e nas áreas que lhe foram entregues".

"É uma coisa verdadeiramente inqualificável, inacreditável", classificou.

Este tema esteve esta manhã em discussão na reunião pública da Câmara Municipal de Cascais, com tomadas de posição quer do PS, quer também do CDS-PP, que integra a coligação que lidera o município do distrito de Lisboa.