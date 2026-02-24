Direção de Carneiro recusa adiar Congresso. "O PS não vai ficar eternamente à espera"

Um rotundo "não". À Renascença, a direção do PS rejeita a possibilidade de alterar a data do Congresso do partido, que está previsto para o final de março, em resposta à proposta que surgiu esta terça-feira, através de um comunicado de um conjunto de militantes, para adiar o Congresso de modo a dar tempo para surgir uma candidatura a secretário-geral alternativa à de José Luís Carneiro.

Entre os signatários do comunicado encontram-se antigos deputados e autarcas, como Ricardo Gonçalves, Elísio Estanque, José Carlos, Joaquim Rosa do Céu, Salomé Rafael, Gustavo Gouveia e Victor Baptista, praticamente todos eles apoiantes declarados da candidatura à Presidência da República de António José Seguro.

A notícia surgiu no jornal Público que dá conta da vontade de militantes do PS, sobretudo ex-deputados, de alargar o debate e revelando queixas de "estagnação" e "falta de debate interno" no partido. Tal hipótese é rejeitada liminarmente pelo partido ao mais alto nível.

"O PS não vai ficar à espera eternamente que alguém tenha a coragem que lhe falta desde a demissão do líder anterior", diz à Renascença um alto dirigente socialista quando confrontado com a possibilidade de adiamento do Congresso do partido e com as críticas de militantes de que os prazos aprovados pela Comissão Nacional são "desajustados".

Na direção nacional socialista, o entendimento é que este grupo de militantes não representa sequer qualquer linha interna do PS — mesmo sendo afetos a Seguro — e que só se representam a si próprios.

À Renascença, um influente dirigente do PS salienta que "desde a Comissão Nacional, oito dias depois da eleição presidencial, que está tudo marcado" e que houve 60 dias de antecedência, "dois meses" para discutir ideias e apresentar candidaturas a secretário-geral, reforça a mesma fonte.

José Luís Carneiro apresenta oficialmente a recandidatura à liderança do PS este sábado, na sede do partido, em Lisboa, estando a moção de orientação política ainda a ser fechada.

Congresso nacional antes das eleições nas concelhias e federações causa desconforto

À Renascença, Ricardo Gonçalves, ex-deputado do PS eleito por Braga e um dos signatários do comunicado tornado público esta terça-feira, salienta que José Luís Carneiro "prometeu um debate profundo sobre o futuro do partido" que o antigo parlamentar considera que não tem existido.

Há, entretanto, um desconforto geral entre os militantes do PS pelo facto de o Congresso nacional se realizar antes das eleições diretas e dos congressos das concelhias e das federações, quando o que é costume é exatamente o contrário. Ricardo Gonçalves, militante da distrital de Braga, dá voz a essa crítica: "Estamos a ter dificuldades em ter delegados ao Congresso, porque é preciso 100 militantes com quotas pagas para ter um delegado", concluindo que "vão ser mais os inerentes do que os eleitos".

Para os subscritores do comunicado como Ricardo Gonçalves "tinha de haver tempo para estas coisas", até porque, diz, o próprio Carneiro andou "estes anos todos a pedir debate e agora estamos na oposição, atrás do Chega e não há debate nenhum, fecham o partido aos militantes".

Ricardo Gonçalves propõe que o Congresso seja adiado para maio, defendendo que o atual secretário-geral do PS "tem tempo, não há pressa nenhuma". "Depois das derrotas monumentais estávamos à espera de um debate interno e estamos preocupados por haver poucos delegados eleitos", conclui o antigo deputado.