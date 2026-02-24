Direção do Chega propõe congresso no início de abril

"Nos termos do que já havia sido anunciado após a decisão do Tribunal Constitucional, a Direção Nacional do Chega vai propor a realização do Congresso Nacional nos dias 8, 9 e 10 de maio", refere o partido em comunicado.

A Direção Nacional do Chega vai propor a realização da próxima convenção do partido nos dias 8, 9 e 10 de maio , para eleger eleitos novos órgãos, meses depois de André Ventura ter anunciado a recandidatura à liderança.

Ventura é líder do Chega desde a sua fundação, em 2019.

Na mesma nota, o Chega indica que nesta reunião magna serão eleitos novos órgãos nacionais e poderão ser votadas também alterações aos estatutos do partido.

Na nota de hoje, é referido ainda que a eleição dos delegados deverá acontecer nos dias 18 e 19 de abril.

A última Convenção Nacional do partido aconteceu em janeiro de 2024, em Viana do Castelo, e a eleição dos órgãos nacionais do Chega nessa reunião magna foi invalidada pelo Tribunal Constitucional (TC). O mesmo tinha sido decidido em relação à convenção anterior, que aconteceu um ano antes, em Santarém.

O TC tem vindo também a "chumbar" as sucessivas alterações aos estatutos do partido, pelo que atualmente são válidos os originários.