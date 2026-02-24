Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Direção do Chega propõe congresso no início de abril

24 fev, 2026 - 13:25 • Lusa

No último Conselho Nacional do Chega, em 12 de setembro, André Ventura, anunciou a recandidatura à presidência do partido.

A+ / A-

A Direção Nacional do Chega vai propor a realização da próxima convenção do partido nos dias 8, 9 e 10 de maio, para eleger eleitos novos órgãos, meses depois de André Ventura ter anunciado a recandidatura à liderança.

"Nos termos do que já havia sido anunciado após a decisão do Tribunal Constitucional, a Direção Nacional do Chega vai propor a realização do Congresso Nacional nos dias 8, 9 e 10 de maio", refere o partido em comunicado.

"Uma trend por mandato”: Ventura domina o TikTok, mas o estilo pode dizer mais do que os números

Política e redes sociais

"Uma trend por mandato”: Ventura domina o TikTok, mas o estilo pode dizer mais do que os números

Mais do que a quantidade de publicações no TikTok,(...)

Ventura é líder do Chega desde a sua fundação, em 2019.

Na mesma nota, o Chega indica que nesta reunião magna serão eleitos novos órgãos nacionais e poderão ser votadas também alterações aos estatutos do partido.

Na nota de hoje, é referido ainda que a eleição dos delegados deverá acontecer nos dias 18 e 19 de abril.

A última Convenção Nacional do partido aconteceu em janeiro de 2024, em Viana do Castelo, e a eleição dos órgãos nacionais do Chega nessa reunião magna foi invalidada pelo Tribunal Constitucional (TC). O mesmo tinha sido decidido em relação à convenção anterior, que aconteceu um ano antes, em Santarém.

O TC tem vindo também a "chumbar" as sucessivas alterações aos estatutos do partido, pelo que atualmente são válidos os originários.

PSD e Chega celebram acordo de governação em Cascais, PS deixa executivo

Autarquias

PSD e Chega celebram acordo de governação em Cascais, PS deixa executivo

O autarca Nuno Piteira Lopes vai agora governar co(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 24 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?