"Em Coimbra não volta a fazer isto". Autarca e ministro da Agricultura discutem em público

24 fev, 2026 - 16:45 • Ricardo Vieira, com redação
O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e a autarca de Coimbra, Ana Abrunhosa, envolveram-se esta terça-feira à tarde numa discussão em público, durante uma visita ao troço da A1 que colapsou devido às cheias do Mondego.
José Manuel Fernandes deslocou-se àquela região para acompanhar as obras que ainda procedem na autoestrada do Norte, que foi reaberta de forma condicionada na segunda-feira.
O ministro começou por responder às perguntas dos jornalistas, antes de falar com a presidente da Câmara de Coimbra. Uma postura que mereceu críticas por parte de Ana Abrunhosa, com os jornalistas presentes.
A discussão entre o ministro da Agricultura e a autarca de Coimbra durou quase três minutos.
Transcrevemos uma parte da troca de palavras entre José Manuel Fernandes e Ana Abrunhosa:
Ana Abrunhosa: "O senhor vem fazer conferência de imprensa ou vem ouvir os autarcas?"
José Manuel Fernandes: "Estou aqui a responder a perguntas..."
Ana Abrunhosa: "Tem o dever constitucional de falar com os autarcas Se vem fazer uma conferência de imprensa, vamos embora".
José Manuel Fernandes: "Eu estou a responder a perguntas, não fiz nenhuma conferência..."
Ana Abrunhosa: “Em Coimbra não volta a fazer isto, eu peço-lhe por favor”
José Manuel Fernandes: “O território é de todos nós, o território é de todos nós”
Ana Abrunhosa: Aqui, está em Coimbra e eu represento os conimbrisenses”.
José Manuel Fernandes: “Eu respondi a perguntas e antes nem fui em que respondi”
Ana Abrunhosa: “Eu já fui ministra…”
José Manuel Fernandes: “Eu sei que já foi…”
Ana Abrunhosa: “Eu já fui ministra, eu era incapaz de fazer o que senhor fez”.