Seguro e Montenegro reuniram-se durante mais de duas horas e meia com PTRR na agenda

24 fev, 2026 - 19:15 • Lusa

No Palácio de Queluz, o Presidente da República eleito e o primeiro-ministro falaram sobre o PTRR e outros temas.

O Presidente da República eleito, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reuniram-se esta terça-feira pela primeira vez após as eleições presidenciais, no Palácio Nacional de Queluz, durante mais de duas horas e meia.

Luís Montenegro chegou ao Palácio Nacional de Queluz, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, pouco antes das 16h00 e saiu pelas 18h40, sem prestar declarações aos jornalistas à chegada nem à saída.

No fim do encontro, António José Seguro acompanhou o chefe do Governo PSD/CDS-PP até à porta, mas sem sair do palácio onde tem um gabinete de trabalho até tomar posse como chefe de Estado, em 9 de março.

Segundo uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do Presidente eleito na segunda-feira, a reunião de hoje destinava-se à apresentação formal de cumprimentos por parte do primeiro-ministro e também do programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR).

