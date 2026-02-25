Ouvir
CDS "discorda" de acordo entre PSD e Chega em Cascais, mas mantém-se na coligação

25 fev, 2026 - 13:20 • Manuela Pires , Diogo Camilo

Concelhia do partido diz que "não está, nem esteve envolvido" nas negociações e no acordo de governação e espera que decisão de Nuno Piteira Lopes "não seja um fator de instabilidade" em Cascais.

Depois de um acordo de governação em Cascais entre o PSD e o Chega, o CDS diz agora que não faz parte do acordo político, mas que vai manter-se na coligação.

Em comunicado, a concelhia de Cascais do CDS diz que "não está, nem esteve envolvido em qualquer acordo político" e que não participou em "quaisquer negociações nesse sentido".

À Renascença, o líder concelhia do CDS de Cascais, João Pinheiro da Silva, avança que o CDS não vai abandonar o executivo.

"O partido respeita essa opção que é uma prorrogativa exclusiva do presidente, mas discorda", afirma, considerando que o CDS mantêm-se confortável no executivo.

Pinheiro da Silva afirma também que espera que a opção tomada pelo autarca Nuno Piteira Lopes "não seja um fator de instabilidade" em Cascais.

O acordo de governação entre PSD e Chega em Cascais foi anunciado na segunda-feira, na reunião da assembleia municipal, com o PS a abandonar o executivo municipal.

Em justificações na terça-feira, a concelhia do PSD de Cascais defendeu que a atribuição de pelouros aos dois vereadores do Chega traduz "respeito pelos eleitores" e que Nuno Piteira Lopes "cumpriu a sua palavra".

