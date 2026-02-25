"Dois terços" das propostas do PTRR são também contributos do PS, diz Carneiro

José Luís Carneiro voltou a referir-se ao PTRR como "um plano de intenções", repetindo que teria sido importante prolongar o estado de calamidade de forma "a agilizar procedimentos e dar rapidez, dar celeridade às respostas que é necessário dar às comunidades locais, autarquias, empresas, famílias, trabalhadores".

No final do encontro sobre as linhas gerais do PTRR, no qual esteve acompanhado pelo líder parlamentar do PS Eurico Brilhante Dias e pela presidente dos Autarcas Socialistas Sónia Sanfona, o secretário-geral do PS não quis revelar as intenções do Governo quanto a um eventual Orçamento Retificativo, mas reiterou a disponibilidade do PS para o aprovar, desde que possa ser fiscalizado mensalmente pelo parlamento.

"Aquilo que propusemos foi que a estrutura de missão para administrar este plano futuro possa ser enquadrada no Plano de Recuperação e Resiliência (o atual PRR), porque já há estruturas humanas, há estruturas de organização, estruturas de logística que permitirão responder com maior celeridade, com maior capacidade (...) Essa é portanto uma nova proposta que trouxemos a este diálogo que o sr. primeiro-ministro ficou de apreciar e de avaliar", afirmou.

No final de uma reunião de hora e meia com o Governo, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, José Luís Carneiro deixou outra proposta adicional, quanto ao modelo de governação do programa Portugal-Transformação-Recuperação-Resiliência.

O secretário-geral do PS afirmou esta quarta-feira que lhe foi transmitido pelo primeiro-ministro que "dois terços das propostas" que o Governo pretende concretizar com o PTRR são também "aproveitamento e valorização" de contributos do PS.

O líder socialista sublinhou a importância das propostas do PS já apresentadas no âmbito dos apoios a famílias e empresas, às autarquias, aos agricultores ou ao setor das pescas.

"O sr. primeiro-ministro e o Governo transmitiram-nos que, do conjunto das propostas que pretendem levar por diante neste plano, cerca de dois terços trata-se também do aproveitamento e da valorização de propostas que fez o PS", disse.

Carneiro assinalou este facto como positivo, mas avisou que "se as medidas e as propostas não passarem à prática não passam de meras intenções".

"Aquilo que nós desejamos é que estas intenções, que são boas, cheguem à vida das pessoas, às famílias, nomeadamente apoiando a recuperação de habitações com valores acima dos 10 mil euros, possam também apoiar os trabalhadores não apenas com o lay-off a 100%, mas também o apoio à tesouraria das empresas e o apoio ao investimento das empresas", disse.

Quanto à proposta adicional que o PS trouxe à reunião sobre o modelo de governação do PTRR, o líder socialista explicou que visa que o Governo "possa trabalhar no quadro institucional do Plano de Recuperação e de Resiliência", o atual PRR português, que termina em 2026.

"Há uma estrutura que ganhou uma experiência com o desenvolvimento e a aplicação do PRR e trata-se de aproveitar essa estrutura institucional, essa estrutura humana, essa estrutura técnica e essa estrutura que está hoje já com um acompanhamento em todos os municípios do país, para garantir que esta proposta, que é para já um plano de intenções, possa chegar efetivamente à vida das pessoas", afirmou.

O Governo está esta quarta-feira a receber os partidos com assento parlamentar para apresentar e discutir as linhas gerais do PTRR, cuja versão final e valor global só serão aprovados no início de abril.

Do lado do Governo, participam nas reuniões o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim.