Governo reúne-se com partidos para apresentar e discutir linhas gerais do PTRR

O Governo vai reunir-se esta quarta-feira com os partidos com assento parlamentar para apresentar e discutir as linhas gerais do programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR), cuja versão final e valor global só serão aprovados no início de abril. As reuniões vão realizar-se na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento (Lisboa) e começarão às 10h00, com o JPP, prosseguindo em reuniões de meia hora cada com os deputados únicos de PAN e BE. Às 11h30 deverá ser recebido o PCP e às 12h00 o Livre. À tarde, o primeiro a ser recebido será a IL às 15h00, seguindo-se o PS às 16h00, o Chega às 17h00 e, por último, às 18h00 uma reunião conjunta com os partidos que suportam o Governo, PSD e CDS-PP. Do lado do Governo, participarão nas reuniões o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Este programa foi anunciado na semana passada por Luís Montenegro, na sequência das consequências das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que causaram 18 mortes em Portugal e provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

Na sexta-feira, o Conselho de Ministros aprovou as linhas gerais do programa, que assentará em três pilares: o primeiro, de recuperação, centrado na resposta às populações e empresas afetadas; o segundo, de resiliência, virado para infraestruturas e capacidade de planeamento, prevenção e adaptação. Neste segundo pilar, incluem-se infraestruturas nos “planos hídrico, florestal, sísmico, energético, comunicacional e de cibersegurança”, bem como a reforma do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), da Proteção Civil e da segurança das infraestruturas críticas. O terceiro pilar é o de transformação, vocacionado para integrar outras reformas em curso. No final do Conselho de Ministros, Luís Montenegro anunciou que o Governo quer aprovar a versão final do PTRR no início de abril e revelou o envelope financeiro só será definido após o período de auscultação nacional. Nessa ocasião, o primeiro-ministro manifestou a intenção de se reunir com o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o Presidente eleito, António José Seguro, tendo esta última acontecido na terça-feira à tarde. O atual chefe de Estado divulgou também na terça-feira uma nota na página oficial de Belém, segundo a qual foi na segunda-feira “auscultado pelo primeiro-ministro sobre a proposta de criação do programa específico de apoio à reconstrução e recuperação na sequência das recentes tempestades PTRR".