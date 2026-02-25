MAI. Miguel Relvas defende "discussão" sobre "regras" de recrutamento para o Governo

O antigo ministro do PSD Miguel Relvas considera que Luís Neves "é uma boa escolha" para a pasta da Administração Interna, mas considera que é necessário "definir regras" e "haver discussão" sobre a transição de personalidades de cargos em instituições independentes diretamente para o Governo.

Em declarações à Renascença, Miguel Relvas considera "saudável" que exista o debate e a discussão para se "definir o que se quer" sobre "se deve ou não haver transição entre determinados cargos".

"Essa questão tem que ser discutida não para este caso em concreto, mas para uma questão mais generalizada", defende.

O antigo ministro do Governo de Pedro Passos Coelho lembra que os social-democratas foram também críticos da escolha de Francisca Van Dunem para ministra da Justiça e da ida direta de Mário Centeno do ministério das Finanças para o Banco de Portugal.

Sobre a fragilidade de um diretor nacional da Polícia Judiciária entrar diretamente para um Governo, Miguel Relvas admite que o caso "levanta dificuldades e que pode ser um problema", mas entende que a escolha de Luís Neves para a Administração Interna foi uma "boa escolha".

"Podemos dizer que estamos bem servidos", enfatiza.

"O primeiro-ministro foi buscar fora do Governo, alguém com prestígio. Considero que foi uma excelente escolha política. Até estou de acordo com o líder da oposição, quando diz que foi uma escolha forte para um governo fraco", defende.

Para Relvas, Neves,"não tendo sido um político, tem um perfil com discurso político".

Já esta terça feira,o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho foi crítico à escolha de Luís Neves. Passos Coelho considera que "não se pode passar um diretor da PJ a ministro" e diz que a escolha abre um "precedente grave".







